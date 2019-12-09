SPD kongresi sona erdi, koalisyon tartışmaları sürüyor

Hristiyan Birlik ise koalisyon sözleşmesinin yeniden müzakere edilmesine karşı.Almanya'da Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) Cuma günü başlayan üç gün süren kongresinde eş genel başkanlığa Saskia Esken ile Norbert Walter-Borjans’ın seçilmesinin ardından Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) ile koalisyonun geleceğine ilişkin tartışmalar sürüyor.

Büyük koalisyon olarak adlandırılan CDU/CSU-SPD koalisyonuna eleştirel bir yaklaşım sergileyen Esken ve Walter-Borjans’ın eş genel başkanlığa seçildiği kongrede, bazı konuların Hristiyan Birlik ile yeniden görüşülmesi kararı çıktı. Buna göre, Sosyal Demokratlar asgari saat ücretinin 12 euroya yükseltilmesi, karbondioksit emisyonu için getirilen ek verginin artırılması, çocuklar için temel gelir güvencesi, gelecek 10 yıl için 450 milyar euroluk yatırım programı, varlık vergisinin artırılması gibi taleplerle Hristiyan Birlik ile yeniden masaya oturmak istiyor.

CDU ve CSU ile yapılacak görüşmelerin ardından da, SPD yönetiminin koalisyona devam edip edilmemesi konusunda bir karar vermesi öngörülüyor.