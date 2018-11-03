SPD lideri: Partiyi daha iyi yönetecek biri varsa gelsin

Son seçimlerde kan kaybeden Hristiyan Birlik partileri ve SPD'nin koalisyonunda bir kriz yaşanabiliceği belirtiliyor.Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı Andrea Nahles, genel başkanlığı kendisinden daha iyi yapacağını düşünen biri olduğu takdirde bunu dile getirmesi gerektiğini söyledi.

Cumartesi günü Süddeutsche Zeitung'a verdiği mülakatta Nahles, samimiyet ve açık sözlülük çağrısında bulundu. Partiyi tüm "gücü, tutkusu ve özgüveniyle" yönettiğini belirten Nahles, "Eğer bu görevi daha hızlı ya da daha iyi yapacağını düşünen biri varsa ortaya çıkmalıdır" dedi.

Nahles, 2019 yılının sonunda gerçekleşmesi planlanan parti kurultayının öne çekilmesi taleplerini de eleştirdi. Nahles, "Eğer bu işi doğru bir biçimde yapmak istiyorsak, gelecek yıla kadar zamana ihtiyacımız var. Şimdi düşünüp taşınmadan her şeyi yıkıp geçmek, saçma olacaktır" ifadelerini kullandı. Nahles, "Açıkçası bir parti kurultayının öne çekilmesi ya da kadrolarda değişikliğe gidilmesinin ne fayda getireceğini merak ediyorum" dedi.