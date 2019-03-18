HABER

SPD, Suudi Arabistan'a silah satışına karşı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 00:29 | Son Güncelleme

Alman Sosyal Demokrat Parti, Suudi Arabistan'a silah ihracatının yasaklanmasını istedi

BERLİN (AA) - Alman Sosyal Demokrat Parti (SPD) Federal Meclis Grup Başkan Yardımcısı Rolf Mützenich Suudi Arabistan'a silah satışına karşı olduklarını ifade etti.

Mützenich, Tagesspiegel gazetesine yaptığı açıklamada Almanya'da koalisyon sözleşmesinde açıkça yer alan ''Yemen'deki savaşta taraf olanlara silah satışı yapılamaz'' maddesini hatırlatarak küçük silahların dahi Suudi Arabistan'a satışının yasaklanmasını istediklerini ve bunu parti olarak savunduklarını belirtti.

Bu konuda Avrupa'daki partnerleriyle de beraber çalışmak istediklerini vurgulayan SPD'li siyasetçi, Almanya'da Birlik Partileri (CDU/CSU) içinde bazı siyasetçilerin Suudi Arabistan'a silah satışında bazı hafifletmeler yapılmasını ifade etmelerine atıfta bulunarak, ''Bu koalisyon sözleşmesini Birlik Partileri ve Angela Merkel imzaladı.'' dedi.

Mützenich kendi partisinden Dışişleri Bakanı olan Heiko Maas'ın silah ihracatı konusunu Yemen'de bir barış süreci şartı koşmasının hatırlatılması üzerine de ''Dışişleri Bakanı koalisyon sözleşmesini biliyor. Orada Yemen'deki savaşa taraf olanlara Alman silahları sevk edilemeyeceği açıkça belirtiliyor. Bu konuda BM nezdinde de herhangi bir gelişme yok. O nedenle hükümet koalisyon sözleşmesine uymalı'' ifadelerini kullandı.

- Almanya silah satışını ay sonuna kadar uzatmıştı

Dışişleri Bakanı Heiko Maas, bir hafta önce yaptığı açıklamada, hükümetin mart sonuna kadar Suudi Arabistan’a silah ihracatı yasağına devam etme kararı aldığını belirterek, ay sonuna kadar daha önce izni verilen silah ve mühimmatların da gönderilmeyeceğini ifade etmişti.

Maas, kararın mart sonunda uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin ise yorum yapamayacağını ancak Yemen’deki durumu izlemeye devam edeceklerini kaydetmişti.

Yer: Rize! Bu görüntü şaşkına çevirdi Yer: Rize! Bu görüntü şaşkına çevirdi
AK Parti’den CHP’ye toplu ulaşım cevabıAK Parti’den CHP’ye toplu ulaşım cevabı
TBMM Başkanı Şentop: "Önümüzdeki 20-25 yıl içerisinde dünya yeniden şekillenecek"TBMM Başkanı Şentop: "Önümüzdeki 20-25 yıl içerisinde dünya yeniden şekillenecek"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Alman Sosyal Demokrat Parti Almanya silah ihracatı Suudi Arabistan

En Çok Okunan Haberler

Yeni Zelanda'daki katliam için atılan Tweet'e büyük tepki! Hemen kaldırdı ama...

Yeni Zelanda'daki katliam için atılan Tweet'e büyük tepki! Hemen kaldırdı ama...

Göz gözü görmüyor! Mahsur kaldılar

Göz gözü görmüyor! Mahsur kaldılar

Hayatının en iğrenç anları! Bir şişe spermi...

Hayatının en iğrenç anları! Bir şişe spermi...

Vatandaşlardan büyük ilgi! Bakan rakamları açıkladı

Vatandaşlardan büyük ilgi! Bakan rakamları açıkladı

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Erdoğan, 'Resmi rakamı söylüyorum' dedi ve açıkladı! İzmir mitingine kaç kişi katıldı?

Erdoğan, 'Resmi rakamı söylüyorum' dedi ve açıkladı! İzmir mitingine kaç kişi katıldı?

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Uzman çavuş şoke etti! Lojmanda dehşet

Uzman çavuş şoke etti! Lojmanda dehşet

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

Erdoğan talimat verdi! Yeni Zelanda katliamı için flaş hamle

Erdoğan talimat verdi! Yeni Zelanda katliamı için flaş hamle

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Alman vatandaşları dolandırdılar! Tam 30 milyonluk vurgun!

30 milyonluk dev vurgun! Öyle bir sistem kurdular ki!

Binali Yıldırım'dan İstanbullulara ulaşım müjdesi

Binali Yıldırım'dan İstanbullulara ulaşım müjdesi

Alzheimer hastası evin yolunu kaybedince donarak öldü

Alzheimer hastası evin yolunu kaybedince donarak öldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'da yeni tramvay hattını açtı

Erdoğan yeni hattı açtı, test sürüşü yaptı

Nazlı Çiçek'ten acı haber geldi!

Nazlı Çiçek'ten acı haber geldi!

Göz gözü görmüyor! Mahsur kaldılar

Göz gözü görmüyor! Mahsur kaldılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.