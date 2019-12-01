SPD yeni eş genel başkanlarını seçti

Partideki bu yeni başlangıcın CDU/CSU-SPD koalisyonunun sonu olup olmayacağına 6 Aralık’ta yapılacak parti kongresinde karar verilecek.Alman Sosyal Demokrat Parti (SPD) üyeleri arasında yapılan oylamada Saskia Esken ile Norbert Walter-Borjan'ın eş genel başkanlığa seçilmesi Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ile koalisyonun geleceği açısından belirsizliğe yol açtı. SPD üyeleri arasında yapılan oylamanın ikinci turunda Federal Meclis üyesi Esken ile Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin eski Maliye Bakanı Walter-Borjan oyların yüzde 53,06'sını aldı. Cumartesi akşamı açıklanan sonuçlara göre, eş başkanlık için aday olan Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Olaf Scholz ile Brandenburg eyaleti eski milletvekili Klara Geywitz’in oyları ise yüzde 45,33 düzeyinde kaldı. SPD eş genel başkanlarını belirlemek için üyeler arasında yapılan oylamaya katılım yüzde 54,09 oldu. Koalisyondan çekilecek mi? SPD üyelerinin isteği üzerine partide ilk kez eş genel başkanlık uygulanıyor. Esken ve Walter-Borjan'ın eş genel başkanlığı 6 Aralık'ta yapılacak parti kongresinde resmiyet kazanacak. Bu kongrede partinin Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) ile yapılan koalisyona devam edilip edilmeyeceğine de karar vermesi bekleniyor. Büyük koalisyon olarak adlandırılan CDU/CSU-SPD koalisyonun Almanya'da genel seçimlerin yapılacağı 2021 sonbaharına kadar görevini sürdürmesi öngörülüyordu.

Esken ve Walter-Borjan seçilmesi ile partinin sola kayacağı tahmin ediliyor. Esken ve Walter-Borjen oylama öncesinde Almanya'nın çeşitli kentlerinde düzenlenen aday tanıtım etkinliklerinde büyük koalisyonu sert bir dille eleştirmiş, ancak doğrudan koalisyondan çekilme talebinde bulunmamışlardı. Saskia Esken, sonuçların belli olmasının ardından Phoenix televizyonuna yaptığı açıklamada, koalisyona devam edilip edilmemesi konusunda kararın gelecek hafta sonu yapılacak parti kongresinde verileceğini söyledi. Norbert Walter-Borjan ise iklim koruma gibi konularda şimdiye kadar büyük koalisyonun aldıklarına kıyasla daha etkin kararlara gerek olduğunu ifade etti. Walter-Borjan, "Koalisyonu sorgulayabilmek için,” içeriğe ilişkin olarak hangi konuların aciliyet gerektirdiğine ve hangi konuların bekleyebileceğine parti kongresinde karar verileceğini belirtti. CDU ve CSU'dan "koalisyon sözleşmesi geçerli” mesajı Koalisyon ortakları CDU ve CSU ise SPD'nin yeni eş genel başkanlarına koalisyon sözleşmesine sadık kalma çağrısında bulundu. CDU Genel Sekreteri Paul Ziemiak, belirleyici olanının iyi bir yönetim olduğuna işaret ederek, "Bunun için de bir temel mevcut, o da SPD ile Birlik partileri arasındaki koalisyon sözleşmesi” dedi.