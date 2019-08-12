SPD, aranmasına rağmen serbest dolaşan ve ruhsatlı silahlara sahip aşırı sağcılara dikkat çekti.Almanya’da koalisyon hükümetinin ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD), federal hükümet ve güvenlik birimlerinden aşırı sağa karşı çok daha sert önlemler alınmasını talep etti. Süddeutsche Zeitung'un haberine göre SPD bu kapsamda hazırladığı taslak metinde, aşırı sağcı çevreler üzerinde cezai takibat baskısının büyük ölçüde artırılmasını istiyor.

Taslak metinde aşırı sağcılara yönelik tutuklama emirlerinin kararlılıkla yerine getirilmediği eleştirisinde bulunan Sosyal Demokratlar, aranmakta olan 500 aşırı sağcının serbest dolaştığına dikkat çekiyor. Metinde ayrıca güvenlik birimlerince anayasal düzene düşmanlığı bilinen kişilerin silahlarına el konması işlemlerinin hızlandırılması talep edilerek "halen çok sayıda aşırı sağcının elinde ruhsatlı silah bulunduğu"na dikkat çekiliyor.

SPD'nin girişiminin, mülteciler konusunda izlediği ılımlı siyaset nedeniyle aşırı sağcı çevrelerden tehditler alan Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke'ye yönelik cinayet, yabancıları hedef alan saldırılar ve parti merkezleriyle camilere yönelik bombalı saldırı tehditleriyle bağlantılı olduğu belirtiliyor.