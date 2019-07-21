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SPD'den savunma bütçesinin artırılması fikrine ret

21.07.2019 20:09 | Son Güncelleme

Almanya'da Savunma Bakanlığı görevini üstlenen Kramp-Karrenbauer'in teçhizat bütçesini artırma fikri, koalisyon ortağı SPD tarafından bir kez daha reddedildi.

SPD'den savunma bütçesinin artırılması fikrine ret

Almanya'da koalisyon hükümetinin küçük ortağı SPD (Sosyal Demokrat Parti), yeni Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer'in savunma bütçesini önemli ölçüde artırma fikrine karşı çıktı. Almanya Yazı İşleri Ağı'na konuşan SPD'nin geçici Genel Başkanı Thorsten Schäfer-Gümbel, "Biz koalisyon içinde ve federal hükümette bu konuyu halletmiştik" dedi. Bütçe ve orta vadeli mali planlama konularının görüşülüp karara bağlandığını ifade eden Schäfer-Gümbel, teçhizat bütçesinin artırılması konusunun da bu bağlamda gündemde olmadığını dile getirdi.

Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer'e ordunun halihazırda kullandığı teçhizatla ilgili sorunları ortadan kaldırmak gibi farklı konulara eğilme çağrısında bulunan Schäfer-Gümbel, "Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın isteği doğrultusunda bir silahlanma siyaseti"nin ise Savunma Bakanı tarafından izlenmemesi gerektiğini ifade etti.

Bakan'dan NATO, SPD'den Trump vurgusu

İktidar koalisyonunun büyük ortağı olan Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) genel başkanı da olan yeni Savunma Bakanı Anngret Kramp-Karrenbauer, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung'a yaptığı açıklamada, savunma harcamalarının artırılması gerektiğinden söz etmiş ve Almanya'nın, bir NATO hedefi olan askeri harcamaları 2024 yılına dek bütçenin yüzde iki oranına çekme kararına açık bir onay verdiğini belirtmişti.

Kramp-Karrenbauer ayrıca, gerek kabinede gerekse koalisyon komisyonunda bu tavrın hem bakan hem de parti genel başkanı olarak arkasında duracağını vurguladı.

SPD Genel Sekreteri Lars Klingbeil da, Funke Medya Grubu'na yaptığı açıklamada, Bakan'ın bu tartışmayı yeniden başlatmasına bir anlam veremediğini dile getirerek, "Trump'ın arzuları doğrultusunda bir silahlanma olmayacak. SPD ile bu yapılamaz ve biz bunu koalisyon içinde defalarca ortaya koyduk" dedi.

dpa / ET,SÖ

©Deutsche Welle Türkçe

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