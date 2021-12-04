SPD'den yeni hükümete yüzde 99'luk onay

Başbakan da Çarşamba günü seçilecek.Almanya'da 26 Eylül'de yapılan genel seçimlerden birinci parti olarak çıkmayı başaran Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) olağanüstü kongresinde, Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) ile üzerinde uzlaşılan koalisyon sözleşmesi, delegelerin yüzde 98,8'inin kabul oyu ile onaylandı.

Alman Sosyal Demokratlar, seçimlerin ardından geçen iki ayı aşkın sürede, sıkı pazarlıklar sonucu müstakbel ortakları Yeşiller ve liberal FDP ile koalisyon sözleşmesi üzerinde anlaşma sağlamayı başarmıştı. Hür Demokrat Parti (FDP), yeni hükümete temel teşkil eden, koalisyon partilerinin icraatlarına dair atılacak adımları ve önceliklerini sıraladığı sözleşmeyi yarın oylayacak. Yeşiller’in ise sözleşmeye yönelik üye oylaması Pazartesi günü sona erecek.

Yeşiller ve FDP bakanlarını açıkladı, SPD Pazartesi açıklayacak

Almanya’da 16 yıllık Angela Merkel dönemini sona erdiren yeni koalisyonda ilk kez üç parti bir araya geldi. Koalisyonu oluşturan partilerden FDP ve Yeşiller bakanlarını daha önce açıkladı. Sosyal Demokrat Parti ise bakanlarını Pazartesi günü açıklayacak.

Müstakbel başbakan SPD'li Olaf Scholz, şimdiye kadar verdiği demeçlerde SPD, Yeşiller ve FDP’den oluşan ve Almanya’da partilerin renklerinden dolayı "trafik lambası koalisyonu" olarak nitelenen yeni hükümette kadın ve erkek oranının eşit sayıda olacağı sözünü vermişti.

Yeşiller’de ise parti kadroları, hatta adaylar, kadın- erkek, doğu- batı, solcu kanat- gerçekçi kanat, göç kökenli- LGBTİ gibi kriterlerin yer aldığı bir kota sistemiyle belirleniyor. Beş bakanlık alan Yeşiller üç kadın, iki de erkek bakan belirledi. Erkek bakanlardan biri de 17 yaşından beri Yeşiller üyesi olan Cem Özdemir oldu. Özdemir yeni hükümette Tarım ve Gıda Bakanı olarak görev yapacak. Liberal FDP ise dört bakanlığından üçünü erkeklere verdi. Dolayısıyla SPD’nin kendi payına düşen bakanlıkları belirlerken, bütün kabinenin kadın- erkek dengeleyip dengelemeyeceği merkakla bekleniyor.

İlaveten Almanya’da son haftalarda göç kökenli politikacıların da yeni hükümetin zirvesinde görev alması yönünde partiler üzerindeki baskı artıyor. Dolayısıyla Pazartesi günü SPD'nin bakanları arasında göç kökenlilerin olup olmadığı da yakından izlenecek.

Üçlü koalisyon iddialı

SPD, Yeşiller ve FDP’den oluşan üçlü koalisyon, iklim koruma, adil dağılım, dijitalleşme gibi konularda 16 yıllık Merkel dönemi sonrası yenilenme vaadinde bulunuyor. Ancak dördüncü dalga koronavirüs pandemisinin vurduğu ülkede, göreve vekaleten devam eden eski hükümet ile yenisi arasındaki geçiş süreci sorunlu işliyor. Pandemiyle mücadelede aksamalar olduğu için de yeni hükümetin görevine "1-0 yenik başladığı" yorumları yapılıyor.

Sosyal Demokratlar, yeni hükümetin hedeflerinin yer aldığı ve bütün partilerin üzerinde uzlaştığı noktalarda kendi seçim vaatlerinin baskın geldiğini savunuyor. Partinin 12 euro asgari saat ücreti, senede 100 bini sosyal açıdan zayıf aileler için olmak üzere 400 bin konut yapılması ve bürokrasinin azaltılması gibi sözlerinin koalisyon sözleşmesinde vurgulanması buna örnek gösteriliyor.

SPD'nin kongresinde partinin yeni eş genel başkanları, genel sekreteri ve lider kadroları ile yönetim kadroları da belirlenecek. Uzun süre kriz yaşayan Sosyal Demokrat Parti lider kadro bulma ve hedefleri konusunda sorun yaşamış, 2019 Aralık ayında ise kadın-erkek eş genel başkan adaylarının bulunduğu üç ekip içinde solcu kanadın liderleri Norbert Walter-Borjans ile Saskia Esken galip gelmişti. O dönem parti liderliğine aday olan şimdiki müstakbel başbakan Olaf Scholz ise bu göreve seçilememişti.

Sosyal Demokratlar'a son yıllarda partinin solcu gençlik örgütü yön veriyor. Onların desteklediği kadrolar üzerinden çok sayıda genç aday da son seçimlerde meclise girmeyi başardı. Parti'nin yeni lider kadrolarında da ağırlığın solcu kanattan olması bekleniyor.

AFP,Reuters / ETO,ET

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