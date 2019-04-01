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SP’den başkan seçilen adaya saldırı: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.04.2019 23:56 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Çüngüş ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanı seçilen Saadet Partili Ali Suat Akmeşe’ye bir grup tarafından saldırı düzenlendi.

SP’den başkan seçilen adaya saldırı: 3 yaralı

Diyarbakır’ın Çüngüş ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanı seçilen Saadet Partili Ali Suat Akmeşe’ye bir grup tarafından saldırı düzenlendi. Olayda Akmeşe ile birlikte 3 kişi yaralandı.
Olay, bugün sabah saatlerinde Çüngüş ilçe merkezinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, resmi olmayan sonuçlara göre SP’den Çüngüş Belediye Başkanı olan Ali Suat Akmeşe ve yeğeni Suat Akmeşe, meydanda vatandaşlarla sohbet ettiği sırada kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğradı. Ali Suat Akmeşe başına keserle aldığı darbe ile yaralanırken, yeğeni Suat Akmeşe ise silahla yaralandı. Olayların büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve polis sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çüngüş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ali Suat Akmeşe ve yeğeni burada yapılan tedavilerinin ardından Diyarbakır’a sevk edildi. Jandarma ekipleri ilçeye giriş çıkışları engelledi.
Konu ile ilgili bilgi veren SP’li aday Akmeşe, "Öğretmenevinde tebrikleri kabul ediyordum. Olay sesi duydum, silah sesleri geliyordu. Kaymakam bey beni aradı ve olay yerine gelip halkı sükunete davet etmemi söyledi. Ben de çıkarken arkadan bir kişi kafama demir parçası ile vurdu’’ dedi.
Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

SP’den başkan seçilen adaya saldırı: 3 yaralı

SP’den başkan seçilen adaya saldırı: 3 yaralı

SP’den başkan seçilen adaya saldırı: 3 yaralı

SP’den başkan seçilen adaya saldırı: 3 yaralı

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