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SPD'nin Başbakan adayı: Olaf Scholz

10.08.2020 21:35 | Son Güncelleme

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti, 2021'deki seçimler için Başbakan adayını açıkladı.

SPD'nin Başbakan adayı: Olaf Scholz

Merkel kabinesinde Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı olarak görev yapan Scholz, oy oranını yüzde 20'ye çıkarmayı hedefliyor.Almanya'da koalisyon hükümetinin ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD), 2021'deki parlamento seçimleri için Başbakan adayını ilan etti.

Angela Merkel başkanlığındaki hükümette şu an Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı olarak görev yapan Scholz, adaylığının ilan edilmesi sonrasında yaptığı açıklamada iddialı olduğu mesajını verdi. Scholz modern ekonomi politikaları, işçi haklarının güçlendirilmesi ve iklim korumada etkili önlemlerle partisinin oy oranını yüzde 20'nin üzerine çıkarma hedefini açıkladı. SPD'nin oy oranı aylardır yüzde 15'ler seviyesinde seyrediyor.

Scholz, Başbakan adaylığının çok erken açıklandığı yönündeki eleştirilere karşı da, korona krizi sırasında sorumluluk bilinciyle hükümetteki görevleri devam ettireceklerini belirterek "Hükümetteyiz ve bunu devam ettireceğiz. Bugün seçim kampanyalarını başlatıyor değiliz" dedi.

SPD'nin muhafazakar sağ kanadına dahil olan Scholz'a, partinin sol kanadı ve gençlik teşkilatından çok destek bulunmadığı biliniyor. Scholz, Kasım ayı sonundaki parti genel başkanlığı yarışında, partinin sol kanadından Saskia Esken ve Norbert Walter-Borjans ikilisinin az farkla gerisinde kalmıştı.

Siyasi kariyeri

Hamburg'da büyüyen ve hukuk öğrenimi gören Scholz ilk kez 1998 yılında Federal Meclis'e seçilmiş, 2001 yılında beş aylığına Hamburg eyaleti İçişleri Bakanı olarak görev yapmıştı. 2002 yılında Meclis'e geri dönen Scholz aynı yıl SPD Genel Sekreterliği görevini üstlendi, 2004'te istifa etti. Tutuk konuşma tarzı nedeniyle "otomat" kelimesine atfen "Scholzomat" diye hicvedildi.

2007-2009 yıllarındaki Çalışma Bakanlığının ardından 2011 yılında Hamburg eyaleti Başbakanı seçildi. Bu görevde edindiği bazı başarılara rağmen, 2017'deki G-20 zirvesinde polisle göstericiler arasında çıkan çatışmalar imajını zedeledi. 2018'de Hamburg eyalet başbakanlığını bırakarak yeni kurulan federal hükümette görev almak üzere Berlin'e döndü. Mart 2018'den bu yana Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olarak görev yapıyor. Scholz, korona krizi nedeniyle çıkarılan mali yardım paketleri ve bütçeye yapılan eklemelerle, kriz yöneticisi olarak puan toplamayı başardı.

Türkiye ile ilişkileri

ABD ile 2018'de yaşanan papaz Brunson krizinde Türk lirasında rekor değer kaybının yaşandığı dönemde Türk mevkidaşı Berat Albayrak ile telefon görüşmesi yapan Scholz, istikrarlı bir Türk ekonomisinin Almanya'nın çıkarına olduğuna vurgu yapmış, bu açıklama Türk ekonomisine destek olarak değerlendirilmişti. Alman Spiegel dergisi, Scholz'un Albayrak ile görüşmesinde Türkiye'nin IMF yardımını reddeden tutumunu gözden geçirmesini istediğini bildirmişti. Scholz'un daveti üzerine Albayrak Eylül ayında Berlin'i ziyaret etmiş, Alman Maliye Bakanı görüşme sonrası yaptığı açıklamada Türk ekonomisinde istikrarın Almanya için büyük önem taşıdığı mesajını yinelemişti.

Scholz, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna Barış Pınarı Harekatını başlattığı Ekim 2019'da ABD'den gelen ekonomik yaptırım tehditlerine mesafeli yaklaşmış, Avrupa ülkelerinin Türkiye'ye yeni silah sevkiyatını ilk etapta durdurma konusunda anlaştığını, ancak ekonomik yaptırım gibi konularda adımların ortak atılmasının önem taşıdığını belirtmişti.

DW/BK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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