SPD'nin Başbakan adayı: Olaf Scholz

Merkel kabinesinde Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı olarak görev yapan Scholz, oy oranını yüzde 20'ye çıkarmayı hedefliyor.Almanya'da koalisyon hükümetinin ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD), 2021'deki parlamento seçimleri için Başbakan adayını ilan etti.

Angela Merkel başkanlığındaki hükümette şu an Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı olarak görev yapan Scholz, adaylığının ilan edilmesi sonrasında yaptığı açıklamada iddialı olduğu mesajını verdi. Scholz modern ekonomi politikaları, işçi haklarının güçlendirilmesi ve iklim korumada etkili önlemlerle partisinin oy oranını yüzde 20'nin üzerine çıkarma hedefini açıkladı. SPD'nin oy oranı aylardır yüzde 15'ler seviyesinde seyrediyor.

Scholz, Başbakan adaylığının çok erken açıklandığı yönündeki eleştirilere karşı da, korona krizi sırasında sorumluluk bilinciyle hükümetteki görevleri devam ettireceklerini belirterek "Hükümetteyiz ve bunu devam ettireceğiz. Bugün seçim kampanyalarını başlatıyor değiliz" dedi.

SPD'nin muhafazakar sağ kanadına dahil olan Scholz'a, partinin sol kanadı ve gençlik teşkilatından çok destek bulunmadığı biliniyor. Scholz, Kasım ayı sonundaki parti genel başkanlığı yarışında, partinin sol kanadından Saskia Esken ve Norbert Walter-Borjans ikilisinin az farkla gerisinde kalmıştı.