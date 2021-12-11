HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SPD'nin eş genel başkanları Esken ve Klingbeil

SPD'nin eş genel başkanları Esken ve Klingbeil

11.12.2021 17:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti'nin eş genel başkanlıklarına Saskia Esken ve Lars Klingbeil seçildi.

SPD'nin eş genel başkanları Esken ve Klingbeil

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti'nin eş genel başkanlıklarına Saskia Esken ve Lars Klingbeil seçildi. Partinin iki yıldır eş genel başkanlığını yürüten Esken SPD genel kongresinde oyların yüzde 76,7'sini almayı başardı. SPD'de genel sekreterlik görevinde olan Klingbeil da oyların yüzde 86,3'ünü aldı.

Dijital olarak düzenlenen parti kongresinde oylamanın mektup oylarıyla da onaylanması gerekiyor.

Klingbeil ve Esken seçim sonrası partililere teşekkür etti. Kongrede SPD'nin tüm yönetim kurulu da yeniden seçildi. SPD'nin yeni yönetim kurulunun 20 Aralık tarihinde ilk kez biraraya gelmesi bekleniyor.

Almanya'da 16 yıllık Angela Merkel döneminin ardından Sosyal Demokratlar genel seçimlerden birinci parti çıkmayı başardı. Başbakan Olaf Scholz liderliğindeki koalisyon hükümetinin diğer ortakları Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP).

Klingbeil seçim öncesinde 600 SPD delegesine hitaben yaptığı konuşmada "16 yıl sonra bu ülkeyi zincirlerinden, muhafazakarların küfünden kurtardık" dedi. Klingbeil Federal Meclis seçimlerinin "sosyal demokrat bir onyıl" yaratmak için büyük bir fırsat sunduğunu belirtti. "Bu ülkeyi değiştireceğiz, onu güçlendireceğiz onu daha adil hale getireceğiz" diyen Esken de SPD'nin ülkenin ihtiyacını karşılayacak, sol bir kitle partisi olmasına yardımcı olmak istediğini söyledi.

dpa, AFP / EC,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Annesi ameliyat öncesi itiraf etti! Mezarı açılacakAnnesi ameliyat öncesi itiraf etti! Mezarı açılacak
PARTNERYeni arabasına servet ödediYeni arabasına servet ödedi
Vahşet! Eşinin ve 2 yaşındaki çocuğunun boğazını kestiVahşet! Eşinin ve 2 yaşındaki çocuğunun boğazını kesti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da ekmeğe yine zam yaptılar! İşte yeni ekmek fiyatı

İstanbul'da ekmeğe yine zam yaptılar! İşte yeni ekmek fiyatı

Erdoğan'dan dikkat çeken 'sosyal medya' çıkışı

Erdoğan'dan dikkat çeken 'sosyal medya' çıkışı

Yeni arabası Türkiye'de sadece bir tane var! Servet ödedi

Yeni arabası Türkiye'de sadece bir tane var! Servet ödedi

'Ehliyet dersi' veren yarışmacı 'trafik kuralı' sorusunda elendi! "Sanırım caps oldunuz Canan Hanım"

'Ehliyet dersi' veren yarışmacı 'trafik kuralı' sorusunda elendi! "Sanırım caps oldunuz Canan Hanım"

Acı haberi canlı yayında aldı

Acı haberi canlı yayında aldı

ABD'de kasırga kâbusu! 50'den fazla ölü var

ABD'de kasırga kâbusu! 50'den fazla ölü var

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Tuvalet kağıdına gelen zamlar sonrası yaptığı yorum olay oldu

Tuvalet kağıdına gelen zamlar sonrası yaptığı yorum olay oldu

Kendin yapçıların ihtiyacı olan aletler

Kendin yapçıların ihtiyacı olan aletler

Herkes zehirli sanarak "yemeyin" diyor, o 29 ülkeye ihraç ediyor

Herkes zehirli sanarak "yemeyin" diyor, o 29 ülkeye ihraç ediyor

Yeni kararı duyurdular!

Yeni kararı duyurdular!

Türkiye'nin il olmaya aday ilçeleri belli oldu

Türkiye'nin il olmaya aday ilçeleri belli oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.