Sperm genetik hasarı nedir? Hangi hastalığı geçirenlerde görülür, tedavisi nasıl olur?

GEBE KALAMAMANIZIN SEBEBİ DNA HASARI OLABİLİR Günümüzde bebek sahibi olmak zorlaşıyor. Özellikle de çevresel faktörler ve anne olma yaşındaki artış, bebek sahibi olmanın önündeki önemli zorluklar olarak karşımıza çıkıyor ve kısırlık sıklığında artış gözleniyor. Özellikle erkek nedenli kısırlığa bakıldığında, sayı ve hareket bozuklukları başı çekiyor. Genetiği bozuk spermler hem gebelik oluşmasına engel oluyor hem de düşüklere neden olabiliyor. Konu ile ilgili Centrum Clinic Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Emre Pabuçcu, önemli noktalara değindi. SPERMİN DNA HASARI ÖLÇÜLEBİLİYOR Yakın geçmişe kadar, erkekte kısırlık incelemesi sadece sperm sayısı ve hareketleri olarak değerlendiriliyordu. Son zamanlarda spermlerin DNA’larındaki hasarı da ortaya koyan teknikler ortaya çıktı. Doç. Dr. Emre Pabuçcu, belirli sayıda sperm hücresinin özel boyama - işaretleme tekniği ile DNA’larındaki hasarının tespitinin yapılabildiğine dikkat çekerek genel olarak, sayı ve hareket bozukluğu olanlarda genetik hasar da saptanabildiğini ve değerleri normale yakın kişilerde de spermlerin DNA’larının bozuk olabileceğini belirtti.

BU HASTALIĞA SAHİP OLANLAR DİKKAT! Sperm genetiğinde birçok nedenden dolayı hasarlanma olabilir. Bunların arasında; sigara içimi özellikle de günlük 10 adetten fazla, varikosel dediğimiz testis damarlarındaki şişlik durumu, geçirilmiş ameliyatlar, uzun süreli ilaç kullanımı, çocuklukta geçirilmiş ateşli hastalıklar, kabakulak öyküsü, kanser nedeniyle radyasyon veya ilaca maruz kalmak başlıca nedenler olarak sayılabilir. Öyküsünde hiçbir şey olmayan ancak sperm genetik hasarı fazla birçok erkek de var. SPERM GENETİK HASARI DÜŞÜKLERE NEDEN OLUYOR Normal bir gebelik için, spermin yumurtayı tüp içerisinde başarılı bir şekilde döllemesi gerekiyor. Bunun için de spermin kafa kısmında taşıdığı genetik yapının sağlıklı olması yani kırıklar içermemesi gerekiyor. Genetiği bozuk spermler hem yumurtayı iyi dölleyemiyor hem de dölleseler bile oluşan embriyo sağlıksız olacağından düşükler karşımız çıkabiliyor. Kısaca, sperm sayısı ve hareketi normal olup çocuk sahibi olamama, tekrarlayan gebelik kayıpları ve tüp bebek tedavisi sonunda kötü embriyo kalitesi izlenmesi gibi birtakım önemli ve olumsuz sonuçlar doğuruyor.