Sperm kalitesini artırmak mümkün mü? Sperm kalitesini artıran besinler neler?

Doğru gıdalarla beslenmenin vücuttaki pek çok etkeni etkilediği bilinmektedir. Sperm ile ilgili konularda da beslenme büyük önem taşımaktadır. Peki sperm kalitesini artıran besinler hangileridir? Sperm kalitesini artırmak için ne yemek gerekir? İşte sperm kalitesi için önerilen bazı besinler...

Bu besinler sperm kalitesini artırıyor

1 / 10 MUZ Muzun içerisinde bulunan nadir bir enzim seks hormonlarını düzenler. Ayrıca B1, A ve C vitamini ihtiva ettiği için vücudun sperm üretmesini destekler.

2 / 10 KUŞKONMAZ Bu ufak yeşil sebze bol miktarda C vitamini içerir. C vitamini spermlerin oksitlenmesini engeller ve testislerdeki hücreleri korur. Ayrıca C vitamini serbest radikalleri engellediğinden vücudunuz hastalıklarla uğraşmak yerine sperm üretimine odaklanabilir.

3 / 10 TURUNÇGİLLER Vitaminler genellikle spermin genetik materyali üzerinde etki yapar. Turunçgillerde yaygın olarak bulunan C vitamini, oksidatif stresi azaltmanın yanı sıra genetik materyalin gelişiminde katkı sağlar.

4 / 10 CEVİZ Cevizin içerisindeki arganin maddesi sperm üretimini destekler ve semen hacmini de artırır. Ayrıca Omega-3 deposu olan bu yiyecek penise kan akışını da hızlandırır.

5 / 10 BİTTER ÇİKOLATA Bitter çikolatanın sperm sayısını 2 katına çıkaran bir aminoasit içerdiği bilinmektedir. Her gün düzenli olarak az miktarda siyah çikolata yiyen erkeklerin daha güçlü orgazm yaşadığı da öne sürülmektedir.

6 / 10 DOMATES E vitamini spermleri oksidatif stresten koruyarak hızını artırmanın yanında yumurta içerisine girme oranını yükseltici etki gösterir. E vitamini, domates, fındık, patates ve balık yağında yaygın olarak bulunmaktadır.

7 / 10 KIRMIZI ET Bol miktarda çinko içeren kırmızı et bu sayede spermlerin dayanıklılığını artırır.

8 / 10 İSTİRİDYE İstiridyenin afrodizyak etkisi olduğu bilinmektedir. Çinko deposu bu deniz canlısı aynı zamanda sperm sayısını da arttırır. İstiridyenin sperm üretimini arttırırken spermdeki hasarı tedavi ettiği de bilinmektedir.

9 / 10 KEÇİBOYNUZU Keçiboynuzu, sperm yumurta etkileşimi sağlayan enzimlerin aktivitesini artıran vitaminler ve çinko içerir. Çinko önemli antioksidan maddelerden bir tanesidir.