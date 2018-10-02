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Sperm kalitesini artırmak mümkün mü? Sperm kalitesini artıran besinler neler?

SAĞLIK HABERLERİ  | 02.10.2018 11:25 | Son Güncelleme

Sperm çevre faktörlerden fazlaca etkilenmektedir. Peki hayatını yoğun stres altında geçirenler sperm kalitesini artırmak için ne yapmalı? Sperm artırıcı yiyecekler neler? Sperm kalitesini artırmak için ne yemek gerekiyor? Sperm kalitesini korumak için ne yenmeli?

Doğru gıdalarla beslenmenin vücuttaki pek çok etkeni etkilediği bilinmektedir. Sperm ile ilgili konularda da beslenme büyük önem taşımaktadır. Peki sperm kalitesini artıran besinler hangileridir? Sperm kalitesini artırmak için ne yemek gerekir? İşte sperm kalitesi için önerilen bazı besinler...

Bu besinler sperm kalitesini artırıyor

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MUZ

MUZ
Muzun içerisinde bulunan nadir bir enzim seks hormonlarını düzenler. Ayrıca B1, A ve C vitamini ihtiva ettiği için vücudun sperm üretmesini destekler.
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KUŞKONMAZ

KUŞKONMAZ
Bu ufak yeşil sebze bol miktarda C vitamini içerir. C vitamini spermlerin oksitlenmesini engeller ve testislerdeki hücreleri korur. Ayrıca C vitamini serbest radikalleri engellediğinden vücudunuz hastalıklarla uğraşmak yerine sperm üretimine odaklanabilir.
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TURUNÇGİLLER

TURUNÇGİLLER
Vitaminler genellikle spermin genetik materyali üzerinde etki yapar. Turunçgillerde yaygın olarak bulunan C vitamini, oksidatif stresi azaltmanın yanı sıra genetik materyalin gelişiminde katkı sağlar.
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CEVİZ

CEVİZ
Cevizin içerisindeki arganin maddesi sperm üretimini destekler ve semen hacmini de artırır. Ayrıca Omega-3 deposu olan bu yiyecek penise kan akışını da hızlandırır.
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BİTTER ÇİKOLATA

BİTTER ÇİKOLATA
Bitter çikolatanın sperm sayısını 2 katına çıkaran bir aminoasit içerdiği bilinmektedir. Her gün düzenli olarak az miktarda siyah çikolata yiyen erkeklerin daha güçlü orgazm yaşadığı da öne sürülmektedir.
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DOMATES

DOMATES
E vitamini spermleri oksidatif stresten koruyarak hızını artırmanın yanında yumurta içerisine girme oranını yükseltici etki gösterir. E vitamini, domates, fındık, patates ve balık yağında yaygın olarak bulunmaktadır.
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KIRMIZI ET

KIRMIZI ET
Bol miktarda çinko içeren kırmızı et bu sayede spermlerin dayanıklılığını artırır.
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İSTİRİDYE

İSTİRİDYE
İstiridyenin afrodizyak etkisi olduğu bilinmektedir. Çinko deposu bu deniz canlısı aynı zamanda sperm sayısını da arttırır. İstiridyenin sperm üretimini arttırırken spermdeki hasarı tedavi ettiği de bilinmektedir.
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KEÇİBOYNUZU

KEÇİBOYNUZU
Keçiboynuzu, sperm yumurta etkileşimi sağlayan enzimlerin aktivitesini artıran vitaminler ve çinko içerir. Çinko önemli antioksidan maddelerden bir tanesidir.
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SARIMSAK

SARIMSAK
Sarımsak kan akışını hızlandırır. İçeriğindeki "allicin" maddesi cinsel organlara giden kan akışını da hızlandırır ve sperm kalitesini artırır.
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