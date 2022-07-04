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Sperm kalitesini arttırmanız mümkün! Bunlardan kaçının

04.07.2022 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sperm kalitesi bebek sahibi olmak için oldukça büyük önem taşımaktadır. Sperm kalitesi fark etmeseniz de belirli nedenlere bağlı olarak düşüş yaşamaktadır. Fark etmeden uyguladığınız hatalardan uzak durarak sperm kalitenizi arttırabilirsiniz.

Sperm kalitesini arttırmanız mümkün! Bunlardan kaçının

15 milyonun altındaki sperm sayısı düşük olarak kabul edilmektedir. Bu da çocuk sahibi olmaya engel olabilmektedir. Fark edilmeden yapılan hatalar sperm kalitesini oldukça düşürmektedir. Mayo Clinic, “Artan sıcaklıklar sperm üretimini engelleyebilir” diye uyarıyor. Sperm kalitesinin düşmemesi için sigara ve alkol kullanmamak, sucuk, salam, sosis gibi doymuş yağ oranı yüksek şarküteri ürünlerini tüketmemek gerekiyor. Ayrıca aşırı sıcak ortamlardan ve dar iç çamaşırlardan uzak durmak sperm kalitesini koruyor.

DİZÜSTÜ BİLGİSAYARLARDAN UZAK DURUN

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Sağlık sitesi şunları ekledi: "Faydaları tam olarak kanıtlanmamış olsa da bol iç çamaşırı giymek, oturmayı azaltmak, saunalardan ve jakuzilerden kaçınmak ve dizüstü bilgisayar gibi sıcak nesnelere skrotum maruziyetini sınırlamak sperm kalitesini artırabilir."

SPERM KALİTESİNİ ARTTIRMAK İÇİN

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  • Sigara içmeyin
  • Alkolü sınırlayın
  • Seks sırasında kayganlaştırıcılardan kaçının
  • Antioksidandan zengin besinler tüketin
  • Sık seks yapın
  • Daha fazla yeşillik yiyin
  • İlaçlar hakkında bir sağlık uzmanıyla konuşun
  • Toksinlere dikkat edin
  • Balık, yumurta, domates, keçiboynuzu gibi gıdalar sperm kalitesini arttırmaktadır.
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Anahtar Kelimeler:
seks
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