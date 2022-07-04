Sperm kalitesini arttırmanız mümkün! Bunlardan kaçının

15 milyonun altındaki sperm sayısı düşük olarak kabul edilmektedir. Bu da çocuk sahibi olmaya engel olabilmektedir. Fark edilmeden yapılan hatalar sperm kalitesini oldukça düşürmektedir. Mayo Clinic, “Artan sıcaklıklar sperm üretimini engelleyebilir” diye uyarıyor. Sperm kalitesinin düşmemesi için sigara ve alkol kullanmamak, sucuk, salam, sosis gibi doymuş yağ oranı yüksek şarküteri ürünlerini tüketmemek gerekiyor. Ayrıca aşırı sıcak ortamlardan ve dar iç çamaşırlardan uzak durmak sperm kalitesini koruyor.

DİZÜSTÜ BİLGİSAYARLARDAN UZAK DURUN

Sağlık sitesi şunları ekledi: "Faydaları tam olarak kanıtlanmamış olsa da bol iç çamaşırı giymek, oturmayı azaltmak, saunalardan ve jakuzilerden kaçınmak ve dizüstü bilgisayar gibi sıcak nesnelere skrotum maruziyetini sınırlamak sperm kalitesini artırabilir."

SPERM KALİTESİNİ ARTTIRMAK İÇİN