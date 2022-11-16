Sperm sayısı için tehlike çanları çalıyor! Kritik seviyenin altına düştü

İnsanlığın geleceğininin tehlikede olduğunu gösteren sperm sayısındaki azalmayla ilgili sonuçlar Human Reproduction Update dergisinde yayınlandı. 53 ülkeden 57 binden fazla erkekten alınan sperm örneği ve 223 çalışmaya dayanan analize göre Latin Amerika, Asya ve Afrika'daki sperm düşüşünün ilk defa Avrupa, Kuzey Amerika ve Avustralya'ya denk olduğu gözlendi.

KRİTİK SEVİYENİN ALTINA DÜŞTÜ

Euronews’te yer alan habere göre; Araştırmacılar sperm sayısındaki düşüşün kritik bir seviyenin altına düştüğü ve artık döllenmenin daha zor hale geldiğini vurguladı. Bu da dünya genelinde çiftlerin artık tıbbi destek olmadan çocuk sahibi olmasının daha zorlaştığı anlamına geliyor.

İNSAN IRKININ SONU GELEBİLİR!

Makalenin başyazarı Kudüs İbrani Üniversitesi'nden Hagai Levine ortada çok büyük bir problem olduğunu ve önlem alınmazsa insan ırkının sonunun gelebileceğini vurguladı.

Danimarka, Brezilya, İspanya, İsrail ve ABD'den araştırmacıların yer aldığı ekip daha önce incelenmeyen bölgelerdeki sperm sayısı trendlerini de inceledi. Aynı ekip 2017 yılında Batı ülkelerinde alarm verici düzeydeki gerilemeyi raporlamıştı.

'İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KADAR TEHLİKELİ'

Levine çalışmanın sonuçlarının sonuçları itibariyle iklim değişimi kadar tehlikeli bir krize işaret ettiğinin altını çizdi. Levine "İklim değişimi gibi farklı yerler farklı miktarda etkilenecek ama genel anlamda küresel bir sorun ve o şekilde ele alınmalı," ifadelerini kullandı.

Araştırmacılar sperm sayısının çok olmasının döllenme ihtimalinin yüksek olacağı anlamına gelmediğini ama az olmasının bu ihtimali ciddi anlamda düşürdüğünü vurguladı.

Araştırmada sperm sayısındaki gerilemenin nedenleri üzerinde durulmamış olsa da araştırmacılar bunun modern çevre ve yaşam tarzı ile alakalı küresel bir krizi yansıttığını belirterek kimyasal maddelerin hormon ve üreme sistemleri üzerindeki negatif etkilerine dikkat çekti.



