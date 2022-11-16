HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Sperm sayısı için tehlike çanları çalıyor! Kritik seviyenin altına düştü

Sperm sayısı için tehlike çanları çalıyor! Kritik seviyenin altına düştü

16.11.2022 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yapılan araştırmalar son 50 yılda sperm sayısının yarı yarıya azaldığını ortaya çıkardı. 2000 yılından bu yaza azalma iki kattan fazla arttı. Bu baş döndürücü hız, çiftlerin artık tıbbi destek olmadan çocuk sahibi olmasının zorlaştığı anlamına geliyor. Araştırmacılar bu konunun iklim değişikliği kadar tehlikeli olduğunu söylüyor.

Sperm sayısı için tehlike çanları çalıyor! Kritik seviyenin altına düştü

İnsanlığın geleceğininin tehlikede olduğunu gösteren sperm sayısındaki azalmayla ilgili sonuçlar Human Reproduction Update dergisinde yayınlandı. 53 ülkeden 57 binden fazla erkekten alınan sperm örneği ve 223 çalışmaya dayanan analize göre Latin Amerika, Asya ve Afrika'daki sperm düşüşünün ilk defa Avrupa, Kuzey Amerika ve Avustralya'ya denk olduğu gözlendi.

iStock-175179757

KRİTİK SEVİYENİN ALTINA DÜŞTÜ

Euronews’te yer alan habere göre; Araştırmacılar sperm sayısındaki düşüşün kritik bir seviyenin altına düştüğü ve artık döllenmenin daha zor hale geldiğini vurguladı. Bu da dünya genelinde çiftlerin artık tıbbi destek olmadan çocuk sahibi olmasının daha zorlaştığı anlamına geliyor.

iStock-1212366702

İNSAN IRKININ SONU GELEBİLİR!

Makalenin başyazarı Kudüs İbrani Üniversitesi'nden Hagai Levine ortada çok büyük bir problem olduğunu ve önlem alınmazsa insan ırkının sonunun gelebileceğini vurguladı.

Danimarka, Brezilya, İspanya, İsrail ve ABD'den araştırmacıların yer aldığı ekip daha önce incelenmeyen bölgelerdeki sperm sayısı trendlerini de inceledi. Aynı ekip 2017 yılında Batı ülkelerinde alarm verici düzeydeki gerilemeyi raporlamıştı.

'İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KADAR TEHLİKELİ'

Levine çalışmanın sonuçlarının sonuçları itibariyle iklim değişimi kadar tehlikeli bir krize işaret ettiğinin altını çizdi. Levine "İklim değişimi gibi farklı yerler farklı miktarda etkilenecek ama genel anlamda küresel bir sorun ve o şekilde ele alınmalı," ifadelerini kullandı.

Sağlıklı diye tüketiliyor: İltihabı artırıyor, bağırsakları altüst ediyor! Sağlıklı diye tüketiliyor: İltihabı artırıyor, bağırsakları altüst ediyor!

Araştırmacılar sperm sayısının çok olmasının döllenme ihtimalinin yüksek olacağı anlamına gelmediğini ama az olmasının bu ihtimali ciddi anlamda düşürdüğünü vurguladı.

Araştırmada sperm sayısındaki gerilemenin nedenleri üzerinde durulmamış olsa da araştırmacılar bunun modern çevre ve yaşam tarzı ile alakalı küresel bir krizi yansıttığını belirterek kimyasal maddelerin hormon ve üreme sistemleri üzerindeki negatif etkilerine dikkat çekti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Etten daha fazla protein içeren 7 yiyecekEtten daha fazla protein içeren 7 yiyecek
35 bin lira ceza yiyen sürücü sinirlenip aracını denize attı!35 bin lira ceza yiyen sürücü sinirlenip aracını denize attı!
Teröriste bombayı verip kaçmış! "Başının çaresine bak"Teröriste bombayı verip kaçmış! "Başının çaresine bak"
Anahtar Kelimeler:
sperm

En Çok Okunan Haberler

Efsane isimler de yetmedi! Kurtlar Vadisi geri dönüyor ama...

Efsane isimler de yetmedi! Kurtlar Vadisi geri dönüyor ama...

İş insanını şoke eden olay! 'Bayanla eşleştiniz, bin dolar ücret alacaksınız'

İş insanını şoke eden olay! 'Bayanla eşleştiniz, bin dolar ücret alacaksınız'

İstanbul'da otopark kavgası kanlı bitti! Anne ve babası bıçaklanan polis memuru kurşun yağdırdı

İstanbul'da otopark kavgası kanlı bitti! Anne ve babası bıçaklanan polis memuru kurşun yağdırdı

Yeni ceza türleri geliyor! O suçlara hapis yerine...

Yeni ceza türleri geliyor! O suçlara hapis yerine...

O Ses Türkiye'den ayrılma sebebi...

O Ses Türkiye'den ayrılma sebebi...

Martı CEO'su Oğuz Alper Öktem'den Eyüp Aksu'ya hodri meydan: Kellemi ortaya koydum

Martı CEO'su Oğuz Alper Öktem'den Eyüp Aksu'ya hodri meydan: Kellemi ortaya koydum

İlginizi Çekebilir

Seks yapmak faydalı ama böylesi daha faydalı!

Seks yapmak faydalı ama böylesi daha faydalı!

Olmayanı makyaj hilesiyle oldurdu! Görenler şaştı kaldı

Olmayanı makyaj hilesiyle oldurdu! Görenler şaştı kaldı

Amazon'un Gülümseten Kasım Fırsatları'nda öne çıkan flaş indirimdeki ürünler

Amazon'un Gülümseten Kasım Fırsatları'nda öne çıkan flaş indirimdeki ürünler

Sakın geçiştirmeyin: Mide kanserinin habercisi

Sakın geçiştirmeyin: Mide kanserinin habercisi

En korkunç doğum günü hediyesi: Çürükler içinde kaldı

En korkunç doğum günü hediyesi: Çürükler içinde kaldı

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.