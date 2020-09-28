Sperm sayısını artırmak mümkün! İşte 9 yöntemle sperm sayısını artırmanın yolları

Sperm sayısını artırmanın 9 yolu Bazı yaşam tarzı seçimleri ve doğal ilaçların, sperm üretimini kontrol eden hormonları desteklemeye yardımcı olabileceğini belirten Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Kalay, sperm sayısını artırmanın yolları hakkında şu bilgileri verdi: SİGARAYI BIRAKIN Sigara içmek sürekli şekilde sperm sayısını azaltır. Orta veya ağır miktarlarda tütün içenler, tütünü daha az tüketenlere göre daha düşük sperm kalitesine sahiptir. REÇETELİ İLAÇLARA DİKKAT Bazı reçeteli ilaçlar, sağlıklı sperm üretimini potansiyel olarak azaltabilir. Sperm üretimini ve gelişimini geçici olarak azaltabilecek ilaçlar şöyle: -bazı antibiyotikler -anti-androjenler -antienflamatuarlar antipsikotikler -opiatlar -antidepresanlar -ilacı bıraktıktan sonra 1 yıla kadar sperm sayısını etkilemeye devam edebilen anabolik steroidler -eksojen veya tamamlayıcı testosteron -metadon ANTİOKSİDAN AÇISINDAN ZENGİN YİYECEKLER TÜKETİN Antioksidanlar, hücrelere zarar veren serbest radikal adı verilen bileşikleri etkisiz hale getirmeye yardımcı olan moleküllerdir. Bazı vitamin ve mineraller antioksidan görevi görür ve bu nedenle bazı çalışmalar antioksidan tüketimini artan sperm sayısıyla ilişkilendirmektedir.

SAĞLIKLI YAĞ TÜKETİMİNİ ARTIRIN Çoklu doymamış yağlar, sperm zarının sağlıklı gelişimi için çok önemlidir. Bu tür yağlar arasında Omega-3 ve Omega-6 bulunur. Omega-3 yağ asitleri ile desteklenen ve kısırlığı olan erkekler, Omega-3 takviyesi almayan erkeklere kıyasla sperm hareketliliği ve konsantrasyonunda önemli bir iyileşme yaşandığı ortaya konulmuştur. KİRLENMEYE NEDEN OLAN MADDELERDEN UZAK DURUN Hava kalitesi ve toksik kimyasallara maruz kalınma gibi çevresel faktörler, azalan sperm sağlığı ve sayısıyla bağlantılı. Yoğun hava kirliliğine sahip yüksek endüstriyel bölgelerde yaşanması, sperm sayısının düşüklüğüyle ilişkilidir. Çevresel toksinlerden mümkün olduğunca kaçınmak, genel sağlığın daha iyi olmasına da katkıda bulunur. SOYA VE ÖSTROJEN AÇISINDAN ZENGİN GIDALARIN TÜKETİMİNİ SINIRLAYIN Bazı yiyecekler, özellikle soya ürünleri bitki östrojeni içerir. Bu, testosteron bağını ve sperm üretimini azaltabilir. Çin'deki 1.319 erkek üzerinde 2019 yılında yapılan bir araştırma, menide daha yüksek bitki östrojen konsantrasyonlarının daha düşük kaliteli sperm anlamına geldiğini bulmuştur. Pek çok konserve ve plastik ürün, sentetik östrojen formlarında da yüksektir.