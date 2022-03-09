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Sperm ve yumurta dondurma kimler için uygundur?

09.03.2022 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sperm dondurma özellikle kemoterapi, ışın tedavisi, testis ameliyatı planlanan ya da romatolojik hastalıklar nedeniyle testislere zararı olabilecek ilaç kullanımı planlanan erkeklere önerilen bir yöntemidir.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Gürkan Bozdağ, sperm ve yumurta dondurma işlemleri hakkında merak edilenleri tüm ayrıntılarıyla sizler için anlattı. Kadınlarda da benzer endikasyonlar bulunmaktadır; kemoterapi, ışın tedavisi, ilaçlar gibi durumlar söz konusuysa yumurta dondurma önerilebilir.

38 YAŞINDAKİ KADINLAR DİKKAT!

Bunun dışında annesinde erken menopoz hikayesi olan kadınlarda, yumurtalık rezerv testlerinde düşme saptadığımız kadınlarda veya yumurta rezervleri normal olsa bile 38 yaşına gelmiş kadınlarda yumurtalık dondurma önerilebilir.


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