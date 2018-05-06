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Spermin düşmanı hareketler! Çok sık mastürbasyon yapmak...

Gökçe Şanlı Gökçe Şanlı
SAĞLIK HABERLERİ  | 06.05.2018 19:50 | Son Güncelleme

Çocuk sahibi olmak için spermin sayısı ve sağlıklı olması büyük önem taşır. Doğurganlığı doğrudan etkileyen sperm sayısı ve hareketliliğini artırmak için beslenmeye özen göstermek gerekirken dikkat edilmesi gereken noktalar vardır.

Spermin düşmanı hareketler! Çok sık mastürbasyon yapmak...

Çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin önem vermesi gereken ilk konu sperm sayısıdır. Çünkü sperm sayısının az ve hareketsiz olması, hamile kalma şansını azaltır. Stres, hareketsizlik, fiziksel problemler düşük spermin nedenleri arasında gösterilirken, olumsuz hayat koşulları da, sperm sayısını doğrudan etkileyebilir.

Erkeklerde yaşın ilerlemesiyle sperm sayısı olumsuz etkilenirken, yapılan araştırmalarda son 50 yılda sayının yüzde 50 azaldığı tespit edildi.

Spermin 16 düşmanı

Dar giyinmek

Dar giysiler ve iç çamaşırları üreme kapasitesini azaltır. Manchester ve Sheffield Üniversitesi’nce 2 bin 500 erkek üzerinde yapılan bir araştırmada, erkekte sperm sayısını etkileyen dış faktörlerden en önemlilerinden birinin dar iç giyim olduğu saptanmıştır.

Dar iç giyim, testislerin vücuda daha yakın olmasını sağlayarak hava dolaşımını azaltmakta ve testislerdeki ısının artmasına yol açmaktadır.

Obez olmak

Çalışmalar hem kadınlarda hem erkeklerde kısırlık ve fazla kiloların bağlantısını ortaya koymaktadır. Erkeler için fazladan her 10 kilogram üreme kapasitesinde yüzde 10 azalma demektir. Yağ dokusundaki artış hormonal dengeyi bozmaktadır.

Biyolojik saat

Erkeklerde 35 yaş sonrasında üreme potansiyelinde azalma görülür. Çünkü sadece kadınların değil, erkeklerin de biyolojik saati vardır. Kadın yaşı 30’un altındayken, erkek yaşı 40 ve üzerindeyse gebelik şansı yüzde 25 oranında azalmaktadır.

Bisiklet kullanmak

Uzun süre pedal çevirmek de penise giden sinir ve damarların uzun süre baskı altında kalmasına neden olarak üremeyi olumsuz etkiler. Düzenli ve uzun süren bisiklet egzersizi yapan erkeklerde ereksiyon problemleri sıktır.

Kanser tedavisi
Kanser tedavisi gören erkeklerde de sperm üretimi kemoterapi ve radyoterapiden etkilenir. Prostat kanseri nedeniyle operasyon geçiren erkeklerin, cerrahiden sonra ereksiyon sorunu yaşama olasılığı yüksektir. Bazı ilaçlar kalıcı olarak sperm üretimini bozabilir.

İlaç kullanımı

Anti depresan, anti psikotik gibi pek çok ilaç türü, üremeyi etkileyebilir. Bazı antibiyotikler mesela “eritromisin” testisler için toksiktir ve sperm üreten hücrelere hasar verebilir.

Bazı ilaçlar da cinsel isteği olumsuz etkileyebilir ya da ereksiyonu ve spermin dışarı çıkmasını bloke edebilir.

İnmemiş testisler

Bu sorun genellikle erkek bebeklerin yüzde 3-4’ünde gözlenen, bir yaşından önce kendiliğinden çözülen bir sorundur. Nadiren de olsa, bu sorun çözülmeden ergenlik dönemine kadar ulaşır. Vücut içinde kalan ve olması gereken yere inmeyen testisler sperm üretemezler, ayrıca kanser geliştirmeye yatkın olurlar.

Hasta olmak

Çok sayıda hastalık erkek üremesini olumsuz etkileyebilir. Kalp damar hastalıkları, kan dolaşımını etkileyerek ereksiyonu bozabilir ya da cinsel yetersizliğe neden olabilir.

Varikosel

Varikosel, testislerin etrafındaki toplar damarların anormal olarak genişlemesi durumudur. Skrotumdaki ısı artışına sebep olarak, erkek kısırlığının en önemli sebeplerinden biridir. Erkeklerde rastlanma sıklığı yüzde 15’tir ve varikoseli olan erkeklerin yüzde 40’ında kısırlık problemi vardır.

Kanal tıkanıklığı

Tıkalı kanallar erkek kısırlığının en açık mekanik sebebidir. Tıkanıklık kalıtsal olabilir ya da yaralanmalı kazalar sonrasında oluşabilir. Cinsel yolla bulaşan hastalıklardan uzak durmak ya da erken tedavi olmak da olası hasarları önler.

Fit kalmak

Fit kalmak ve sağlık için egzersiz yapmak herkes için önemlidir hatta çocuk sahibi olma şansını artırır. Ancak bazen aşırı egzersiz yapmak, doğal üreme kapasitesini azaltır. Özellikle dayanıklılığı artırmaya yönelik uzun egzersizler hormon profilini değiştirerek, testosteron miktarını azaltır.

Sigara içmek

Yoğun sigara içen erkeklerde spermlerde DNA hasarı olur. Bu da kısırlık veya düşük sebebidir.

Aşırı derecede ısı

Testislerde ısı artışına sebep olan her şey sperm üretimini geçici olarak azaltır. Sıcak su torbasının sık kullanımı, saunaya sık sık gitmek de aynı etkiyi yaratır.

Mastürbasyon

Sık sık masturbasyon yapan erkeklerde sperm volümü azalır. Çünkü depolar boşalmaktadır. Çocuk sahibi olma şansını üst seviyede tutmak istiyorsanız haftada iki veya üç kez seks yapmak yeterlidir.

D vitamini eksikliği

Sperm sağlığı için D vitamini gereklidir. Spermin başında ve sperm çekirdeğinde D vitamini hassas hücrelerinin bulunması bunun kanıtıdır. D vitamini için güneş banyosu çok etkilidir

Alkol

Alkol sperm oluşturan hücreleri öldürür. Aşırı alkol tüketimi sperm sayısını, spermin dölleme kabiliyetini azaltır, sperm şeklini bozar. Hatta aşırı alkol alanlarda libido da azalır.

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Anahtar Kelimeler:
sperm düşmanı hareketler sağlık

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