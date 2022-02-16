Spermli kek skandalı! Kadın öğretmen, kocasının spermleriyle kek yapıp öğrencilerine yedirdi

ABD'de eski bir okul öğretmeni, öğrencilerine eski kocasının spermiyle süslenmiş kekler yedirdiği suçlamasıyla karşı karşıya. Cynthia Perkins isimli öğretmen, başlangıçta tüm iddiaları reddetse de sonunda yaptıklarını itiraf etti ve Westside Junior Lisesi'ndeki öğrencilere spermli kek yedirdiğini söyledi.

SPERMLİ KEK TEK DEĞİL! İĞRENÇ DETAYLAR

Louisiana'da öğretmenlik yapan kadının başka cinsel suçları da kabul ettiği öğrenildi. Perkins'in tüm bu iğrenç olayları eski yüksek rütbeli bir SWAT polis memuru olan eski kocası Dennis ile birlikte yaptığı belirlendi.

41 YIL HAPİS CEZASI

Çift, 50 ağır suçla karşı karşıya kalırken; çocuk pornografisi, tecavüz ve cinsel saldırı suçlarını kabul eden Perkins, 41 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Perkins, ayrıca başka bir davada eski kocasına karşı tanıklık edecek.

Başsavcı Jeff Landry yaptığı açıklamada “Cynthia Perkins mahkemede suçunu kabul etti." diye konuştu.

Perkins, 2019'da ilk tutuklanmasının ardından okuldaki görevinden istifa etmişti.

