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Spice Girls'ün animasyon filminde Victoria Beckham yer alacak mı?

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.01.2019 17:09 | Son Güncelleme

Ünlü müzik grubu Spice Girls'ün animasyon filmi çekiliyor. Süper kahraman temalı filmde Victoria Beckham'ın yer alıp almayacağı henüz belli değil...

Spice Girls'ün animasyon filminde Victoria Beckham yer alacak mı?

1990’lara damga vuran müzik grubu Spice Girls’ün menajeri Simon Fuller, yakında grubun bir animasyon filminin hazırlıklarına başlanacağını duyurdu.

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Geçtiğimiz yıl yeniden bir araya gelen ve turneye çıkmaya hazırlanan Melanie Chisholm, Geri Halliwell, Emma Burton, Melanie Brown’dan oluşan Baharat Kızlar, yeni animasyon filminde birer süper kahramana dönüşecek ve her karakteri grubun bir üyesi seslendirecek.

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Grubun animasyon filminin yapılacağı haberi basına yansıyınca gözler Victoria Beckham’a çevrildi. Malum geçtiğimiz aylarda, Spice Girls ile turneye çıkmayacağını açıklamıştı ve grubu zarara uğratmıştı. Şimdi ise filmde yer alıp almayacağı merak konusu.

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spice Victoria Beckham Spice Girls

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