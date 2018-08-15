Spider-Man için nefes kesen çıkış video

PlayStation 4’e özel olarak geliştirilen Spider-Man oyunu geçtiğimiz günlerde gold statüsüne ulaşmıştı. Insomniac Games tarafından yapılan açıklamada oyunun yapım aşamasının tamamlandığı ve fiziksel kopyaların disk basımına geçileceği belirtilmişti. Nitekim yapımı tamamlanan yapım için çıkış videosu da yayınlandı.

Bir konsola özel olarak geliştirilen ilk süper kahraman oyunu olan Spider-Man, Sony bünyesindeki stüdyolardan biri olan Insomniac tarafından geliştirildi. Dolayısıyla akıllara bu oyunun Türkçe dublaj ya da Türkçe alt yazı seçeneğine sahip olup olmayacağı sorusu gelebilir.

Sony Türkiye yetkilileri konu ile ilgili yaptıkları açıklamada, oyunun Türkçe alt yazı seçeneğine sahip olması için yoğun çaba sarf ettiklerini fakat işin içerisinde pek çok isim olduğu için çalışmaların sekteye uğradığını belirtmişlerdi.

Insomniac Games, 7 Eylül’de raflardaki yerini alacak olan Spider-Man için çıkış videosunu yayınlandı. Yayınlanan videoya aşağıdan göz atabilirsiniz.

Dip not olarak belirtelim. PS4’e özel olarak gelecek olan yapım, tamamen özgün bir senaryoya sahip olacak. Ayrıca oyunda Peter Parker’ın Örümcek Adam’a dönüştüğü evreye de şahit olmayacağız. Daha çok suçla ve suçlularla savaşmakta ustalaşmış bir kahraman profili, bizleri bekliyor olacak. Keza oyunda Peter Parker’ın Örümcek Adam oluşundan 8 sene sonraki olaylara tanıklık edeceğiz.

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