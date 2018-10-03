Spider-Man Into the Spider-Verse yeni fragmanı ile güldürdü!

Hemen hemen herkesin şu sıralar yeni Spider-Man filmine odaklı olduğunu biliyoruz. Ancak film çıkmadan önce evrene farklı bir bakış atmak ister miydiniz?
Çizgi romanlarda Spider-Man olarak boy gösteren karakterlerden Miles Morales'in maceralarını anlatacak animasyon filmi Spider-Man: Into the Spider-Verse için yeni bir fragman yayınlandı.
Marvel çizgi romanlarının en popüler karakterlerinden Spider-Man'ın film haklarını elinde bulunduran Sony, sevilen kahramanın hikayesini anlatan filmlerine bir yenisini daha ekliyor. Spider-Man: Homecoming ile başlayan yeni seride Peter Parker'ın maceralarına odaklanan Sony, yeni animasyon filmi Spider-Man: Into the Spider-Verse ile de Miles Morales'in hikayesini anlatacak.
Spider-Man denince akla gelen ilk isim Peter Parker olsa da, yıllar içinde birçok farklı isim bu karaktere büründü. Miles Morales de çizgi romanlarda Spider-Man olarak boy gösteren bu karakterlerden biri. Brooklyn'li yarı siyahi bir genç olan Morales'in hikayesini anlatacak filmde, Morales'a Peter Parker akıl hocalığı yapacak.
21 Jump Street ve The LEGO Movie gibi başarılı filmler ile tanınan Phil Lord ve Christopher Millerikilisinin yapımcılığını üstlendiği Spider-Man: Into the Spider-Verse, izleyicileri çizgi roman dünyasının içine çekmeyi vadeden benzersiz animasyon stili ile oldukça iddialı geliyor.
Spider-Man: Into The Spider-Verse, 14 Aralık'ta vizyona girecek.
Kaynak: Teknolojioku
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