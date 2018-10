Spider-Man Into the Spider-Verse yeni fragmanı ile güldürdü!

Marvel çizgi romanlarının en popüler karakterlerinden Spider-Man'ın film haklarını elinde bulunduran Sony, sevilen kahramanın hikayesini anlatan filmlerine bir yenisini daha ekliyor. Spider-Man: Homecoming ile başlayan yeni seride Peter Parker'ın maceralarına odaklanan Sony, yeni animasyon filmi Spider-Man: Into the Spider-Verse ile de Miles Morales'in hikayesini anlatacak.

Çizgi romanlarda Spider-Man olarak boy gösteren karakterlerden Miles Morales'in maceralarını anlatacak animasyon filmi Spider-Man: Into the Spider-Verse için yeni bir fragman yayınlandı.

21 Jump Street ve The LEGO Movie gibi başarılı filmler ile tanınan Phil Lord ve Christopher Millerikilisinin yapımcılığını üstlendiği Spider-Man: Into the Spider-Verse, izleyicileri çizgi roman dünyasının içine çekmeyi vadeden benzersiz animasyon stili ile oldukça iddialı geliyor.

Spider-Man: Into The Spider-Verse, 14 Aralık'ta vizyona girecek.

Kaynak: Teknolojioku