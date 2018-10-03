Spider-Man Into the Spider-Verse yeni fragmanı ile güldürdü!

Hemen hemen herkesin şu sıralar yeni Spider-Man filmine odaklı olduğunu biliyoruz. Ancak film çıkmadan önce evrene farklı bir bakış atmak ister miydiniz?

Çizgi romanlarda Spider-Man olarak boy gösteren karakterlerden Miles Morales'in maceralarını anlatacak animasyon filmi Spider-Man: Into the Spider-Verse için yeni bir fragman yayınlandı.

Marvel çizgi romanlarının en popüler karakterlerinden Spider-Man'ın film haklarını elinde bulunduran Sony, sevilen kahramanın hikayesini anlatan filmlerine bir yenisini daha ekliyor. Spider-Man: Homecoming ile başlayan yeni seride Peter Parker'ın maceralarına odaklanan Sony, yeni animasyon filmi Spider-Man: Into the Spider-Verse ile de Miles Morales'in hikayesini anlatacak.

Spider-Man denince akla gelen ilk isim Peter Parker olsa da, yıllar içinde birçok farklı isim bu karaktere büründü. Miles Morales de çizgi romanlarda Spider-Man olarak boy gösteren bu karakterlerden biri. Brooklyn'li yarı siyahi bir genç olan Morales'in hikayesini anlatacak filmde, Morales'a Peter Parker akıl hocalığı yapacak.