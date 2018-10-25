Spider-Man sonunda Black Cat ile tanışıyor!

Sony Interactive Entertainment ve Insomniac Games işbirliğiyle PlayStation 4’e özel olarak geliştirilen Marvel’s Spider-Man kısa süre önce raflardaki yerini almıştı. Şimdiye kadar ki en başarılı Spider-Man oyunu için ilk DLC paketi de oyun severlerin beğenisine sunuldu. Spider-Man The Heist ile oyun boyunca izini sürdüğümüz Black Cat ile tanışma şansına erişiyoruz.

Insomniac Games daha önce Marvel’s Spider-Man için 3 DLC paketi yayınlayacağını açıklamıştı. Bu DLC paketlerinden ilki oyun severlerin beğenisine sunuldu. Sony, Spider-Man The Heist için çıkış videosunu da paylaştı.

Spider-Man’i oynayanların da bileceği üzere, oyun boyunca Black Cat’in bıraktığı ip uçlarını takip ediyorduk. Fakat bu görevler bizi Black Cat’e götürmüyordu. The Heist ise bu görevlerin devamını konu ediniyor. Dolayısıyla bu eklentide Black Cat ile tanışma şansına da erişmiş oluyoruz.

Spider-Man The Heist’te oyuncuları 3 yeni hikaye görevi bekliyor. Bunun haricinde yine onlarca yan görev de oyuna eklenmiş oluyor. Ayrıca bu ek paketle birlikte bazı yeni kostümlerin açıldığını da belirtelim.

Dip not olarak hatırlatalım. Marvel’s Spider-Man, PS Store’da 469TL’den, The Heist eklentisi ise 36TL’den satılmakta.

Paylaşılan videoya buradan göz atabilirsiniz

