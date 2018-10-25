HABER

Spider-Man sonunda Black Cat ile tanışıyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 25.10.2018 08:34 | Son Güncelleme

Insomniac Games tarafından PlayStation 4’e özel olarak geliştirilen Spider-Man The Heist için çıkış videosu yayınlandı. İşte konu hakkındaki tüm detaylar.

Spider-Man sonunda Black Cat ile tanışıyor!

Sony Interactive Entertainment ve Insomniac Games işbirliğiyle PlayStation 4’e özel olarak geliştirilen Marvel’s Spider-Man kısa süre önce raflardaki yerini almıştı. Şimdiye kadar ki en başarılı Spider-Man oyunu için ilk DLC paketi de oyun severlerin beğenisine sunuldu. Spider-Man The Heist ile oyun boyunca izini sürdüğümüz Black Cat ile tanışma şansına erişiyoruz.

Insomniac Games daha önce Marvel’s Spider-Man için 3 DLC paketi yayınlayacağını açıklamıştı. Bu DLC paketlerinden ilki oyun severlerin beğenisine sunuldu. Sony, Spider-Man The Heist için çıkış videosunu da paylaştı.

Spider-Man’i oynayanların da bileceği üzere, oyun boyunca Black Cat’in bıraktığı ip uçlarını takip ediyorduk. Fakat bu görevler bizi Black Cat’e götürmüyordu. The Heist ise bu görevlerin devamını konu ediniyor. Dolayısıyla bu eklentide Black Cat ile tanışma şansına da erişmiş oluyoruz.

Spider-Man The Heist’te oyuncuları 3 yeni hikaye görevi bekliyor. Bunun haricinde yine onlarca yan görev de oyuna eklenmiş oluyor. Ayrıca bu ek paketle birlikte bazı yeni kostümlerin açıldığını da belirtelim.

Dip not olarak hatırlatalım. Marvel’s Spider-Man, PS Store’da 469TL’den, The Heist eklentisi ise 36TL’den satılmakta.

Paylaşılan videoya buradan göz atabilirsiniz

PARTNER'Yalancı veba' nedeniyle 5 bin tavuk itlaf edilecek'Yalancı veba' nedeniyle 5 bin tavuk itlaf edilecek
Steam Cadılar Bayramı indirimleri başlıyor!Steam Cadılar Bayramı indirimleri başlıyor!
Çentikli tasarımdan sonunda vazgeçiyorÇentikli tasarımdan sonunda vazgeçiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
PlayStation spider man

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Erdoğan'ın atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Hazal Kaya derin dekoltesiyle olay oldu

Hazal Kaya derin dekoltesiyle olay oldu

Melih Gökçek MHP'nin Ankara teklifini kabul edecek mi?

Melih Gökçek MHP'nin Ankara teklifini kabul edecek mi?

Muharrem İnce'ye 'Erdoğan'a hayran mısınız' diye soruldu! Olay yanıt

Muharrem İnce'ye 'Erdoğan'a hayran mısınız' diye soruldu! Olay yanıt

Ozan Kabak'ın performansı sosyal medyayı salladı

Ozan Kabak'ın performansı sosyal medyayı salladı

Fatih Portakal, canlı yayında Haber Müdürü Engin Yılmaz'ı fena bozdu!

Fatih Portakal, canlı yayında Haber Müdürü Engin Yılmaz'ı fena bozdu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
BMW 1.6 milyon aracı geri çağrıyor

BMW 1.6 milyon aracı geri çağrıyor

Günde yaklaşık 40 bin kilometre yol kat etti!

Günde yaklaşık 40 bin kilometre yol kat etti!

Steam Cadılar Bayramı indirimleri başlıyor!

Steam Cadılar Bayramı indirimleri başlıyor!

Çentikli tasarımdan sonunda vazgeçiyor

Çentikli tasarımdan sonunda vazgeçiyor

God of War için komik bir video yayınlandı

God of War için komik bir video yayınlandı

Android Pie güncellemesi alacak Huawei ürünleri

Android Pie güncellemesi alacak Huawei ürünleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.