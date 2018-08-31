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Spider-Man Türkiye'de oyuncular ile buluşuyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 31.08.2018 15:48 | Son Güncelleme

Marvel's Spider-Man'in lansmanı OverGame mağazasında gerçekleştirilecek ve Spider-Man'in yeni macerasını ilk kez OverGame mağazasında Türk oyuncular deneyimleyebilecek.

Spider-Man Türkiye'de oyuncular ile buluşuyor!

PlayStation 4'ün en önemli özel oyunlarından biri olan Marvel's Spider-Man için artık sayılı günler kaldı.

7 Eylül'de PlayStation 4'e özel olarak çıkışını gerçekleştirecek olan yapımın lansman detayları da ortaya çıktı. Yapılan açıklamaya göre Marvel's Spider-Man'in lansmanı OverGame mağazasında gerçekleştirilecek ve Spider-Man'in yeni macerasını ilk kez OverGame mağazasında Türk oyuncular deneyimleyebilecek.

OverGame'in sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre firmanın Akasya AVM'de açılan yeni mağazasında yapılacak olan etkinlikte Playstation markasının 500 milyon satış rakamını aşması şerefine tasarlanan özel PlayStation 4 sürümünün de olacağı belirtilmiş.

Mağazada tabi ki Spider-Man için özel tasarlanan Bundle paketi de bulunacak. Yapılan açıklama ise şu şekilde;
Marvel's Spider-Man Türkiye'de oyuncular ile buluşuyor!

"7 Eylül 2018 günü PlayStation'ın en çok beklenen özel oyunlarından Spider-Man'in Türkiye lansmanını Akasya AVM'de yapıyoruz. Sevilen YouTuber'lar ve fenomenlerin katılımıyla Spider-Man'ı deneyebilecek ve sürpriz hediyeler kazanabileceksiniz.

Spider-Man oyununa özel üretilen PlayStation 4 Pro'yu, Spider-Man oyununun Collector's Edition dahil tüm versiyonlarını mağazalarımızda bulabileceksiniz. Tüm dünyada sınırlı sayıda üretilen, PlayStation'ın 500 milyonuncu satışını kutlamak amacıyla yapılmış olan, 2 TB depolama alanına sahip, şeffaf mavi PlayStation 4 Pro'yu da OverGame'de bulabileceksiniz.

Herkesi 7 Eylül 2018'de OverGame Akasya'ya bekliyoruz!"

Kaynak: Teknolojioku

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marvel oyun

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