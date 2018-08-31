PlayStation 4'ün en önemli özel oyunlarından biri olan Marvel's Spider-Man için artık sayılı günler kaldı.

7 Eylül'de PlayStation 4'e özel olarak çıkışını gerçekleştirecek olan yapımın lansman detayları da ortaya çıktı. Yapılan açıklamaya göre Marvel's Spider-Man'in lansmanı OverGame mağazasında gerçekleştirilecek ve Spider-Man'in yeni macerasını ilk kez OverGame mağazasında Türk oyuncular deneyimleyebilecek.

OverGame'in sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre firmanın Akasya AVM'de açılan yeni mağazasında yapılacak olan etkinlikte Playstation markasının 500 milyon satış rakamını aşması şerefine tasarlanan özel PlayStation 4 sürümünün de olacağı belirtilmiş.

Mağazada tabi ki Spider-Man için özel tasarlanan Bundle paketi de bulunacak. Yapılan açıklama ise şu şekilde;

Marvel's Spider-Man Türkiye'de oyuncular ile buluşuyor!

"7 Eylül 2018 günü PlayStation'ın en çok beklenen özel oyunlarından Spider-Man'in Türkiye lansmanını Akasya AVM'de yapıyoruz. Sevilen YouTuber'lar ve fenomenlerin katılımıyla Spider-Man'ı deneyebilecek ve sürpriz hediyeler kazanabileceksiniz.