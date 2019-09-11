“SpiderRoman”

Balıkesir’in Edremit ilçesinde süper kahraman Spiderman (Örümcek Adam) kostümü ile Roman havası oynarken görüntülenip bir anda sosyal medya fenomeni olan animatörü İhlas Haber Ajansı ekibi buldu. İHA muhabirine konuşan ’Örümcek Adam’, insanları güldürüp eğlendirdiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Edremit Belediyesinin kurtuluş günü etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirdiği toplu sünnet etkinliğinde çocukları eğlendirmesi için görevlendirilen animatör İrfan Kalaycıoğlu, Örümcek Adam kostümüyle oynadığı Roman havası sonrasında internet fenomeni oldu. Edremit Belediyesinin sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntüler kısa sürede bir milyon görüntülenmeye ulaştı. Bir anda fenomen olan Örümcek Adam İhlas Haber Ajansı’na konuştu ve yüzünü gösterdi. Uzun yıllardır tiyatrolarda sahne alan animatör İrfan Kalaycıoğlu ilk defa Örümcek Adam kostümü ile görev yaptığını ve büyük ilgi gördüğünü ifade etti. Kalaycıoğlu, “Çok mutluyum. Bunu insanlara güzel bir şekilde aktardıysam ne mutlu bana. İnsanlar ile eğlenmek benim için güzel bir şey. İnsanların gülmesini görmek güzel. Beni beğendikleri için de çok mutluyum. Çok heyecanlıyım şu an. Daha önce de kamera karşısına çıktım. Kendim normalde tiyatroda oynuyorum. Tiyatro oyuncusuyum. İstanbul’da sahne aldım. Bugün başka bir heyecan var tabii. Başka bir kostüm içindeyim. Farklı kostümler giydim ama Örümcek Adamı tanıtmak bir başka heyecan" diye konuştu.

Örümcek Adam’ın sosyal medyadaki göbek atma görüntüleri her geçen gün daha çok ilgi görüyor.