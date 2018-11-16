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Spider’s Web Sergisi İKÜSAG'da kapılarını açtı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.11.2018 10:18 | Son Güncelleme

İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) tarafından gerçekleştirilen ve Fırat Arapoğlu küratörlüğünde düzenlenen “Spider’s Web/Örümcek Ağı” isimli sergi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Sinem ERYILMAZ - Özgür KUMANOVALI - İSTANBUL,(DHA) - İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) tarafından gerçekleştirilen ve Fırat Arapoğlu küratörlüğünde düzenlenen “Spider’s Web/Örümcek Ağı” isimli sergi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Galerisi'nde (İKÜSAG) yer alan serginin açılışına İKÜ Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Bahar Akıngüç Günver, akademisyenler, sanatçılar ve öğrenciler katılım sağladı.

'Örümcek ağı' metaforu üzerinden yeni sorgulama kanalları açan sergihakkında bilgi veren Küratör Fırat Arapoğlu, "İKÜ'nün daveti ile gerçekleştirmiş olduğumuz bu sergi Spider’s Web/Örümcek Ağı adını taşıyan bir karma sergi. Bu daveti aldığımızda 'acaba nasıl bir multimedyal yaklaşımla örümcek ağını bir metafor olarak kullanıp, günümüzde enformasyon, dezenformasyon, bilgi iletişimi, insanların nasıl bir araya gelip örgütlendikleri' gibi konulara dikkat çekebiliriz’ dedik. Farkındalık yaratmak amacıyla böyle bir konseptte, beş sanatçı ile birlikte bu sergiyi gerçekleştirdik. Uluslararası bir sergi oldu" şeklinde konuştu.

ÖRÜMCEK AĞI METAFORU İLE FARKINDALIK OLUŞTURULACAK

Serginin iki amaç taşıdığını vurgulayan Arapoğlu, "Bunlardan bir tanesi eğitim amaçlı. Çünkü sanatın genel algılandığı Taksim, Beşiktaş'ın dışına çıkılarak Ataköy'de bulunan İstanbul Kültür Üniversitesi'nin içindeki galeride bunu gerçekleştiriyoruz. Burada bir sanat fakültesi var. Öğrencilerin böyle bir multimedyal çağdaş sanat yaklaşımlarını, hepsi popüler olan ve çok iyi bilinen sanatçıların sanata nasıl yaklaştıklarını, farklı araçları nasıl kullandıklarını görmelerini arzuladık. Ve sanatçıların hepsinin de birer akademisyen kimliği var. Bir diğer yandan amaçladığımız şey de örümcek ağını bir metafor olarak kullanarak dikkat çekmeye çalıştık. Mesela mimari, çok önemli sembolik yapıların aslında gündelik algıyı nasıl dönüştürdüğü ve değiştirdiği veya çok basit bir hayali coğrafya resimlerle nasıl sembolize edilebilir, drone çekimi ve sabit çekimin karşılaştığı anın gerilimi nasıl olabilir, ya daMaria Papadimitriou'nun işinde olduğu gibi hem Güney hem de Kuzey Kıbrıs'ta yapılan röportajlardan oluşan sözlü tarih o dönem yaşananlar ve bugünkü aktüel durum hakkında ipuçları sağlayabilir" diye konuştu.

Sergide 'Yeni Türkiye' adlı video çalışmasıyla İnsel İnan, 'Geriye Dönüş &Deja-vu Arasında III' adlı video çalışmasıyla Krassimir Terziev, 'Sıcak Ağustos' başlıklı tuvalleri ve 'Bilinmeyen Bölge' başlıklı kâğıt çalışmaları ile Didem Erbaş, 'Unutmanın Eşiği: Harita' isimli dijital-baskı çalışması ile Çağrı Saray, 'Ulus-Ötesi' isimli video-yerleştirmesi ile de Maria Papadimitriousanatseverlerle buluşuyor.

'Spider’s Web/Örümcek Ağı'Sergisi 7 Aralık 2018 Cuma gününe kadar İKÜSAG’da ziyarete açık olacak.

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