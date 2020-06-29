Spiegel: Aşırı sağcı askerde 17 isimlik liste ele geçirildi

Listedeki isimler arasında Dışişleri Bakanı Maas ve Yeşiller partili Cem Özdemir'in de bulunduğu belirtiliyor.Alman ordusunda aşırı sağcı yapılanma şüphesiyle yürütülen soruşturma kapsamında aşırı sağcı olarak değerlendirilen bir yedek astsubayda üst düzey politikacıların özel adres ve cep telefonu numaralarının bulunduğu bir liste ele geçirildi.

Spiegel dergisinin güvenlik yetkililerine dayandırdığı habere göre, askeri istihbarat servisinin (MAD) soruşturması sırasında ortaya çıkarılan listeyle ilgili söz konusu yedek astsubay Cuma günü bir talim sırasında yakalanarak, kendisine üniforma taşıma ve görev yasağı getirildi. Aşağı Saksonya eyaletinden yedek astsubayın bilgisayarında üst düzey politikacılar ve tanınmış kişilerden oluşan 17 isimlik bir liste bulunduğu, listenin internetteki aşırı sağcı bir sohbet grubunda paylaşıldığının anlaşıldığı kaydedildi. Listeyi kimin ne zaman ve ne amaçla oluşturduğu ise henüz kesin olarak bilinmiyor.

Listedeki isimler

Spiegel'in edindiği bilgilere göre listede Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve selefi Sigmar Gabriel'in yanı sıra Aile Bakanı Franziska Giffey, Mecklenburg-Vorpommern eyaleti Başbakanı Manuela Schwesig, Rheinland-Pfalz eyaleti Başbakanı Malu Dreyer, Başbakan Yardımcısı Olaf Scholz, Sosyal Demokrat Parti eski genel başkanı Martin Schulz, Yeşiller partisi eş genel başkanları Annalena Baerbock ve Robert Habeck, Yeşiller'in eski genel başkanı Cem Özdemir, Sol Partili Katja Kipping, Gregor Gysi, Dietmat Bartsch ve Hür Demokrat Parti Genel Başkanı Christian Lindner'in isimleri bulunuyor. Ünlü oyuncu Til Schweiger'in isminin de listede yer aldığı bildirildi.