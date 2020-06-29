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Spiegel: Aşırı sağcı askerde 17 isimlik liste ele geçirildi

29.06.2020 22:54 | Son Güncelleme

Spiegel dergisi, aşırı sağcı bir yedek astsubayın bilgisayarında 17 isimlik liste ele geçirildiğini bildirdi.

Spiegel: Aşırı sağcı askerde 17 isimlik liste ele geçirildi

Listedeki isimler arasında Dışişleri Bakanı Maas ve Yeşiller partili Cem Özdemir'in de bulunduğu belirtiliyor.Alman ordusunda aşırı sağcı yapılanma şüphesiyle yürütülen soruşturma kapsamında aşırı sağcı olarak değerlendirilen bir yedek astsubayda üst düzey politikacıların özel adres ve cep telefonu numaralarının bulunduğu bir liste ele geçirildi.

Spiegel dergisinin güvenlik yetkililerine dayandırdığı habere göre, askeri istihbarat servisinin (MAD) soruşturması sırasında ortaya çıkarılan listeyle ilgili söz konusu yedek astsubay Cuma günü bir talim sırasında yakalanarak, kendisine üniforma taşıma ve görev yasağı getirildi. Aşağı Saksonya eyaletinden yedek astsubayın bilgisayarında üst düzey politikacılar ve tanınmış kişilerden oluşan 17 isimlik bir liste bulunduğu, listenin internetteki aşırı sağcı bir sohbet grubunda paylaşıldığının anlaşıldığı kaydedildi. Listeyi kimin ne zaman ve ne amaçla oluşturduğu ise henüz kesin olarak bilinmiyor.

Listedeki isimler

Spiegel'in edindiği bilgilere göre listede Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve selefi Sigmar Gabriel'in yanı sıra Aile Bakanı Franziska Giffey, Mecklenburg-Vorpommern eyaleti Başbakanı Manuela Schwesig, Rheinland-Pfalz eyaleti Başbakanı Malu Dreyer, Başbakan Yardımcısı Olaf Scholz, Sosyal Demokrat Parti eski genel başkanı Martin Schulz, Yeşiller partisi eş genel başkanları Annalena Baerbock ve Robert Habeck, Yeşiller'in eski genel başkanı Cem Özdemir, Sol Partili Katja Kipping, Gregor Gysi, Dietmat Bartsch ve Hür Demokrat Parti Genel Başkanı Christian Lindner'in isimleri bulunuyor. Ünlü oyuncu Til Schweiger'in isminin de listede yer aldığı bildirildi.

Listede isimleri yer alan kişilerin Federal Emniyet Teşkilatı tarafından uyarıldığı ve güvenlik önlemlerinin alındığı bildirildi.

İzine WhatsApp grubundan ulaşıldı

Askerin izine, WhatsApp üzerinden aşırı sağcıların mesajlaştığı iki ayrı gruba dahil olması sonucu ulaşıldığı belirtiliyor. Gruplarda katılımcılar arasında çok belirgin aşırı sağcı propaganda malzemeleri ve nefret içerikli mesajlar paylaşıldığı tespit edildi.

Spiegel'in bilgi almak için başvurduğu MAD, "yürüyen operasyonlarla ilgili bilgi verilemeyeceği" açıklaması yaparken iç istihbarat servisi Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın da konuyla ilgili değerlendirme yapmadığı kaydedildi.

Ortaya çıkarılan son olay, orduda yedekler arasında aşırı sağcı bir yapılanma bulunduğu yönündeki şüpheleri daha da güçlendirdi. Yedekler arasındaki aşırı sağcılara yönelik işaretlerin art arda gelmesi üzerine askeri istihbarat ile iç istihbarat geçen yıl ortak bir çalışma grubu oluşturmuştu. Askeri istihbarat sadece aktif görevdeki askerlerden sorumlu olduğu için iç istihbaratla işbirliğine gidilmişti. Grupta şimdiye kadar bini aşkın vaka üzerinde aşırı sağ şüphesiyle inceleme yapıldığı belirtiliyor.

DW/BK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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