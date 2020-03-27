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Spiegel: BND'nin elindeki bilgilere göre sığınmacıları Yunan sınırına Türkiye topladı

DÜNYA HABERLERİ  | 27.03.2020 19:10 | Son Güncelleme

Spiegel, Türkiye’nin sığınmacıların Yunanistan sınırına gitmesini sağlamış ve olayların çıkmasını kışkırtmış olabileceği yönünde Alman istihbarat servisi BND'nin edindiği bilgiler olduğunu iddia etti.

Spiegel: BND'nin elindeki bilgilere göre sığınmacıları Yunan sınırına Türkiye topladı

Spiegel dergisi, Alman dış istihbarat teşkilatı Federal Haberalma Servisi'nin (BND), Türkiye'nin Yunanistan sınırında sığınmacılarla Yunan güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışmaların Türkiye tarafından kışkırtılmış olabileceği yönünde bilgiler aldığını iddia etti.

Spiegel'in internet sayfasında BND'den edindiği bilgilere dayandırdığı habere göre, Türk yetkililer, sığınmacıları otobüslere binmeye zorlayarak, sınıra götürdü. Habere göre, bu sığınmacıların arasına "devlete ait güçlerin" de karışarak, sınırda olayların çıkmasını kışkırttığı öne sürüldü. Türk güvenlik güçlerine mensup yetkililer bu iddiaları reddediyor. BND de, Spiegel'in konuya ilişkin sorusunu yanıtsız bıraktı.

Türkiye sınırı açmıştı

Türkiye'nin geçen şubat ayında Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıları durdurmayacağını açıklamasının ardından çok sayıda göçmen Avrupa'ya gidebilmek için Yunanistan sınırında toplanmıştı. Yunanistan sınırı kapatarak, göçmenlerin geçişlerini engellemeye çalışmıştı. Sığınmacıların sınırda bekleyişi sırasında Yunan güvenlik güçleri ile sığınmacılar arasında çatışmalar yaşanmıştı. Sığınmacılar güvenlik güçlerine taş atmış, sınırdaki güvenlik tellerini keserek Yunan tarafına geçmeye çalışmıştı. Yunan güvenlik güçleri ise sığınmacılara göz yaşartıcı gaz ile müdahalede bulunmuştu.

Yunan hükümeti de, Türk güvenlik güçlerinin çatışmaları kışkırtmış olabileceği iddiasında bulunmuştu. Spiegel'e konuşan sınırda görevli bazı Yunan güvenlik güçleri, sığınmacılar arasında Türklerin de bulunduğunu, göçmenlere sınırdaki telleri kesmeleri için yardım ettiğini aktarmıştı.

Koronavirüs salgının yayılması üzerine de Türkiye sınırları tekrar kapatmıştı.

DW /JD,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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