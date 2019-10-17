HABER

Spiegel'in iddiası: Türkiye ile o bilgiler artık paylaşılmıyor

17.10.2019 10:09 | Son Güncelleme

Spiegel Online'a göre ABD, Türkiye'nin Suriye'deki operasyonu nedeniyle IŞİD'le mücadele koalisyonu ile ilgili bilgilerin Türk ordusu ile paylaşılmasını engelledi. Türkiye artık keşif ve operasyon bilgilerine ulaşamıyor.

Spiegel'in iddiası: Türkiye ile o bilgiler artık paylaşılmıyor

ABD'nin IŞİD'le mücadele koalisyonunda yer alan Türkiye'ye bu kanaldan da Suriye'deki operasyonları nedeniyle yaptırım uyguladığı bildirildi. Alman haber portalı Spiegel Online'ın edindiği bilgilere göre Türk birlikleri, koalisyonun Katar'daki El Udeid hava üssünde bulunan ana karargâhında koalisyonun keşif ve operasyon bilgilerine artık ulaşamıyor.

Spiegel Online'ın haberinde ABD Savunma Bakanlığının, Türk birliklerinin Suriye'nin kuzeyinde uçmaya ve Kürt hedeflerini vurmaya başladığı 9 Ekim'de karargâha Türk yetkililerle bilgi paylaşılmaması yönünde talimat verdiği kaydedildi.

ALMAN KAYNAKLAR DOĞRULADI

Alman askeri kaynakları da bu bilgiyi doğruladı. Alman haber ajansı dpa'nın ulaştığı Alman askeri kaynakları, Türkiye'nin karargâhtaki koalisyon görüşmelerine ve planlama toplantılarına artık katılmadığını aktardı.

ABD Savunma Bakanlığı'nın bu önlemi almasındaki nedenin koalisyonun operasyon planlamasında aktarılan keşif bilgilerini Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde Kürtlere karşı gerçekleştirği operasyonlarda kullanmasından duyduğu endişe olduğu belirtildi. IŞİD'le mücadele koalisyonunda görev alan savaş uçakları, uydu ve İHA'lardan toplanan bilgiler koalisyon ortakları ile günlük olarak paylaşılıyor.

Alman ordusu da operasyonun başından beri koalisyonda görev yapan Tornado tipi keşif uçaklarının topladığı bilgilerin paylaşımına sınırlama getirmişti.

Beyin gelişimine öyle bir etkisi var ki... Beyin gelişimine öyle bir etkisi var ki...
Trump'ın üzerindeki Suriye baskısı artıyorTrump'ın üzerindeki Suriye baskısı artıyor
Batılı ülkelerin silah satışını durdurması Türkiye'yi nasıl etkiler?Batılı ülkelerin silah satışını durdurması Türkiye'yi nasıl etkiler?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Türkiye IŞİD'LE MÜCADELE Spiegel paylaşım yaptırım

En Çok Okunan Haberler

Anadolu Otoyolu'nda korku dolu anlar! Bir anda alev aldı!

Anadolu Otoyolu'nda korku dolu anlar! Bir anda alev aldı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Dizel skandalı patladı! Fiyatı rekor kırdı

Dizel skandalı patladı! Fiyatı rekor kırdı

Yaklaşık 294 milyon TL’lik yatırım olan Derevenk Viyadüğü açılışa hazır

Yaklaşık 294 milyon TL’lik yatırım olan Derevenk Viyadüğü açılışa hazır

Suriye toplantısında büyük gerginlik! Trump çok sinirlendi!

Suriye toplantısında büyük gerginlik! Trump çok sinirlendi!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklama

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklama

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

ABD'den flaş karar! Pentagon açıkladı: 3 bin asker gönderildi

ABD'den flaş karar! Pentagon açıkladı: 3 bin asker gönderildi

Trump'tan yeni Türkiye mesajı

Trump'tan yeni Türkiye mesajı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Batılı ülkelerin silah satışını durdurması Türkiye'yi nasıl etkiler?

Batılı ülkelerin silah satışını durdurması Türkiye'yi nasıl etkiler?

ABD'nin A Takımı Türkiye'ye geliyor! Ne talep ediyorlar?

ABD'nin A Takımı Türkiye'ye geliyor! Ne talep ediyorlar?

Trump'tan Erdoğan'a mektup: Gel anlaşalım!

Trump'tan Erdoğan'a mektup: Gel anlaşalım!

ABD öncülüğündeki koalisyondan skandal YPG/PKK paylaşımı beğenisi

Koalisyondan skandal YPG/PKK 'beğenisi'

Merkel'den şaşırtan destek mesajı! 'Türkiye'nin büyük yük aldığını biliyoruz'

Merkel'den şaşırtan destek mesajı!

Suriye toplantısında büyük gerginlik! Trump çok sinirlendi!

Suriye toplantısında büyük gerginlik! Trump çok sinirlendi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.