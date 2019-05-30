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Spiegel: Kuzey Suriye’de planlan güvenli bölgeye Alman ordusu destek verecek iddiası

30.05.2019 16:15 | Son Güncelleme

Suriye’nin kuzeyinde ABD tarafından oluşturulması planlanan güvenli bölgeye Alman hava kuvvetlerinin destek vereceği iddia edildi.

Spiegel: Kuzey Suriye’de planlan güvenli bölgeye Alman ordusu destek verecek iddiası

Der Spiegel dergisi, ABD'nin Kuzey Suriye’de oluşturmayı planladığı güvenli bölgeye Almanya’nın askeri destek için yeşil ışık yaktığını öne sürdü. Derginin haberinde, IŞİD’e karşı ABD’nin yanında mücadele veren Kürt grupları "hem Türkiye hem de Esad rejiminden korumak için” ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge kurma planları hatırlatıldı.

Haberde, Washington ve Berlin arasında yürütülen “gizli görüşmeler” sonucunda Alman hükümetinin "güvenli bölgenin korunması için askeri katkıya hazır olduğunun sinyalini verdiği” iddia edildi. Haberde, bunun için Alman hükümetinin Washington'a Ürdün’de konuşlandırılmış askerlerin görev süresinin uzatılması önerisini sunduğuna işaret edildi.

Almanya, IŞİD ile mücadele için oluşturulan uluslararası koalisyona Tornado keşif uçakları ve havada yakıt ikmali yapabilen uçak ile destek veriyor. Suriye ve Irak'ta yürütülen operasyonlara verilen lojistik destek için Ürdün’de konuşlandırılan Alman birliğinin görev süresi 31 Ekim 2019'da sona eriyor.

Habere göre, eğer Alman meclisi bölgede görev yapan Alman askerlerinin görev süresinin uzaltılmasına onay verirse, ABD'nin Kuzey Suriye’de kurmayı planladığı güvenli bölgede Alman hava kuvvetlerinin de destek sağlaması mümkün olabilecek.

Pompeo Berlin'e geliyor

Ancak haberde Berlin’de konu hakkında henüz kesin karar verilmediği belirtildi. Savunma Bakanlığı sözcüsü Alman Haber Ajansı'na (dpa) yaptığı açıklamada, “IŞİD terörüne karşı oluşturulan koalisyon durum hakkında ve diğer gelişmeler hakkında sürekli temas halinde” dedi.

Bu konunun ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun yarın başlayacak Berlin ziyaretinde ele alınması bekleniyor. Pompeo'nun Başbakan Angela Merkel, Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve Savunma Bakanı Ursula von der Leyen ile bir araya gelmesi planlanıyor.

Suriye’nin kuzeyinde oluşturulması planlanan güvenli bölge konusunda Türkiye ve ABD arasında görüşmeler yürütülüyor. Türkiye, güvenli bölgede YPG unsurlarının bulunmaması gerektiğini savunuyor. ABD, YPG’nin ana unsuru olduğu Suriye Demokratik Güçlerini (SDG) IŞİD’e karşı mücadelede önemli bir ortağı olarak görürken, Türkiye YPG'yi PKK’nın Suriye uzantısı ve bir terör örgütü olarak değerlendiriyor.

DW,dpa/JD,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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