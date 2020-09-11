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Spiegel: Navalni olayında kullanılan Noviçok daha sert bir versiyon

11.09.2020 22:39 | Son Güncelleme

Spiegel’in Alman güvenlik çevrelerine dayandırdığı haberinde Rus muhalif siyasetçi Navalni’nin Noviçok sinir gazının şu ana kadar bilinen türlerinden "daha sert" bir versiyonuyla zehirlendiği belirtildi.

Spiegel: Navalni olayında kullanılan Noviçok daha sert bir versiyon

Rus muhalif siyasetçi Aleksey Navalni'nin zehirlendiği Noviçok sinir gazının şu ana kadar bilinen türlerin "daha sert" bir versiyonu olduğu belirtildi.

Spiegel’in haberine göre, Almanya’nın dış istihbarat teşkilatı BND’nin Başkanı Bruno Kahl, geçen hafta yapılan gizli bir toplantıda Navalni'nin Noviçok sinir gazının "daha sert" yeni bir versiyonu ile zehirlendiğini söyledi.

Haberde Alman güvenlik yetkililerinin Navalni’nin havaalanı yolunda ya da havaalanında Rus gizli servisi tarafından zehirlendiği ihtimali üzerinde durduğu belirtildi. Olayı inceleyen yetkililere göre, amaç Navalni’nin uçuş esnasında ölmesiydi. Ancak uçağın pilotunun Omsk’a acil iniş yapması ve akabinde Navalni’ye kaldırıldığı hastanede ilk müdahelenin yapılmasının, Rus siyasetçinin hayatını kurtardığı belirtiliyor.

Alman hükümeti Ağustos ayı sonunda Sibirya’dan Moskova’ya uçarken fenalaşan Navalni’nin eski Sovyetler Birliği döneminde üretilen Noviçok grubu bir sinir gazı ile "kuşkuya yer bırakmayacak" şekilde zehirlendiğini açıklamıştı. Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Navalni konusunda Rusya’dan açıklama beklediklerini söylemesinin ardından, Moskova’ya karşı yaptırım ihtimali gündeme gelmişti. Olası yaptırımlar çerçevesinde dile getirilen hamlelerden biri de Rus gazını Baltık Denizi üzerinden Avrupa’ya taşıyacak olan Kuzey Akım 2 projesinin durdurulması. Ancak konuya ilişkin Avrupa Birliği nezdinde henüz bir uzlaşmaya varılabilmiş değil.

"Moskova’nın parmağı var"

Almanya - Rusya ilişkilerinin gerilmesine yol açan Navalni olayı bugün Federal Meclis’in de gündemindeydi. Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) Dış Politika Sözcüsü Jürgen Hardt, Moskova’yı bir maskeleme taktiği izlemekle itham etti. Hardt, bu durumun Rusya’nın olayın aydınlatılması konusundaki motivasyonu konusunda şüpheye yol açtığını belirtti. Daha önce yaşanan zehirlenme olaylarında Rus devletinin parmağının olduğu yönünde işaretler bulunduğuna dikkat çeken Hardt, Navalni olayında da durumun farklı olmadığını savundu.

Hür Parti (FDP) ve Yeşiller de Federal Hükümetten Moskova’ya karşı daha sert bir tavır benimsemesini talep etti.

DW, dpa / SÖ, SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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