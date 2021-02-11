Spiegel: Rus muhalif siyasetçi Kara-Mursa da zehirlendi

Almanya'dan haber portalı Spiegel, İngiltere merkezli araştırma gazetecilik portalı Bellingcat ve Rusya'dan da The Insider adlı internet gazetesi, Rus gazeteci ve muhalif politikacı Vladimir Kara-Mursa'nın iki kez zehirlendiğine ilişkin bilgilere ulaştı. Gazetecilerin elde ettiği bilgilere göre Rus istihbarat teşkilatı Federal Güvenlik Servisi (FSB) çalışanları tarafından takip edilen Kara-Mursa, zehirlenmeye bağlı olarak Mayıs 2015 ve Şubat 2017 tarihlerinde çoklu organ yetmezliği yaşadı. Gazetecilerin haberinde, Ağustos 2020'de zehirlenen Kremlin karşıtı Aleksey Navalni'nin de FSB tarafından izlendiği ve zehirlenmesinin arkasında yine aynı teşkilatın olduğu belirtildi.

Putin'in en sert karşıtlarından biri olan Kara-Mursa, 2015 yılında öldürülen muhalif siyasetçi Boris Nemzov'a yakın bir isim. Kara-Mursa, 2014 yılından beri eski oligarklar ve şimdiki Kremlin karşıtı iş insanı Mihail Hodorkovski tarafından desteklenen Açık Rusya Vakfı (Open Russia Foundation) için çalışıyor.

Kara-Mursa'nın Nemzov'un Şubat 2015'te öldürülmesinden kısa bir süre önce FSB'nin kriminalistik enstitüsü çalışanlarınca izlenmeye başladığını tespit eden gazeteciler, ajanların Kara-Mursa'yı yakın mesafeden izlemedikleri, örneğin Kara-Mursa tren ya da uçakla bir yere seyahat ettiğinde, öncesinde ya da hemen sonrasında hareket ettikleri bilgisine ulaştı.