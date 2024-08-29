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Spiker Duygu Gözde Arslan'dan canlı yayında Narin isyanı: Haberlere yansımayan bazı gerçekler var!

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
29.08.2024 10:39
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Türkiye'nin gözü kulağı Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan gelecek iyi haberde. 21 Ağustos'ta Kur'an kursuna gitmek için evden çıktıktan sonra kaybolan 8 yaşındaki Narin, günlerdir her yerde aranıyor. Acılı ailenin bekleyişi sürerken bölgeden haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak Spiker Duygu Gözde Arslan canlı yayında isyan ederek, "Haberlere yansımayan bazı gerçekler var" ifadelerini kullandı.

Spiker Duygu Gözde Arslan'dan canlı yayında Narin isyanı: Haberlere yansımayan bazı gerçekler var!

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta 15.00 sıralarında Kur'an kursuna gitmek için evden çıktıktan sonra kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın bulunması için tüm Türkiye tek yürek oldu. Küçük kızın bulunması için 112 Acil Sağlık, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ekipleri günlerdir çalışma halinde. 130 kişi ifadesine başvurulmak üzerine gözaltına alınırken küçük kızdan hâlâ herhangi bir iz yok.

"OLAYIN NE OLDUĞU BİLİNİYOR"

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8 yaşındaki kıza ne olduğuna ilişkin olarak henüz resmi bir açıklama yapılmazken spiker Duygu Gözde Arslan, haberlere yansımayan bazı gerçekler olduğunu söyleyerek, "Televizyonlara yansımayan haberlere yansımayan bazı gerçekler var, bizim de duyduğumuz bilgilere göre olayın ne olduğu biliniyor. Muhabirimiz umut verici gelişmeler var dedi, artık umut verilmesin sonuç verilsin! 8 yaşındaki bir kız çocuğunun kaybolması üzerine günlerdir konuşuyoruz, çok sayıda ekip görevli arama çalışmaları devam ediyor" diyerek sitem etti.

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Narin'in annesi Yüksel Güran'ın olayın yaşadığı anlarda Narin'in ağabeyi ve arkadaşlarının tütün mamülü tükettiğini itiraf etmesini söylediğine ve Narin'in ağabeyinin kolundaki ısırık izine dikkat çeken Arslan, "Kanlı mendil bulunuyor, terlik bulunuyor ama bunlar Narin'e ait değil. Artık bu iş bir sonuca kavuşsun. Abisi kolundaki ısırık nedeniyle gözaltında. DNA sonuçları bekleniyor. Annesi olayın yaşandığı sıralarda Narin'in abisinin bir arkadaşıyla tütün mamülü tükettiğini itiraf etti.Olayın aydınlığa kavuşmasını Narin'in bulunmasını istiyoruz." dedi.

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Diyarbakır kayıp
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