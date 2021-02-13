Spiker Hande Sarıoğlu dansıyla olay olmuştu! Eski hali şoke etti

Habertürk TV spor spikeri Hande Sarıoğlu'nun paylaştığı dans videosu HaberTürk yönetiminde rahatsızlığa neden olmuştu.

KANAL YÖNETİMİNİ KIZDIRDI

Evindeki eğlenceli hallerini sık sık Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Sarıoğlu'nun, son olarak yüzünün yarısını peçe ile kapatarak dans ettiği bir videosunu takipçileriyle paylaşması kanal yönetimini kızdırmıştı.

Kanal yönetimi o görüntülerden sonra ekrana çıkartılmayan ünlü sunucuya iş akdinin feshedildiğini bildirdi.

Bütün bu yaşananların ardından 32 yaşındaki Hande Sarıoğlu'nun eski hali ortaya çıktı.



Sarıoğlu'nun eski halini görenler, "Keşke estetiği abartmasaydın" görüşünde birleşti.

