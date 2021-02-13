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Spiker Hande Sarıoğlu dansıyla olay olmuştu! Eski hali şoke etti

13.02.2021 17:26 | Son Güncelleme:
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Sosyal medya hesabından dans ettiği anları paylaşan Habertürk spor spikeri Hande Sarıoğlu'nun işine son verilmişti. Sarıoğlu'nun yıllar önce çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı. İşte ünlü spikerin şaşırtan değişimi...

Habertürk TV spor spikeri Hande Sarıoğlu'nun paylaştığı dans videosu HaberTürk yönetiminde rahatsızlığa neden olmuştu.

KANAL YÖNETİMİNİ KIZDIRDI

Evindeki eğlenceli hallerini sık sık Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Sarıoğlu'nun, son olarak yüzünün yarısını peçe ile kapatarak dans ettiği bir videosunu takipçileriyle paylaşması kanal yönetimini kızdırmıştı.

Hande Sarıoğlu dansıyla gündemdeydi! Hande Sarıoğlu isyan ettiHande Sarıoğlu dansıyla gündemdeydi! Hande Sarıoğlu isyan etti

Kanal yönetimi o görüntülerden sonra ekrana çıkartılmayan ünlü sunucuya iş akdinin feshedildiğini bildirdi.

hande 22 an

Bütün bu yaşananların ardından 32 yaşındaki Hande Sarıoğlu'nun eski hali ortaya çıktı.
hande sonn

Sarıoğlu'nun eski halini görenler, "Keşke estetiği abartmasaydın" görüşünde birleşti.
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