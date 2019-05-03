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Spiker Kübra Eken’i darp eden Bülent Eken'in cezası onandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 11:22 | Son Güncelleme

İstinaf mahkemesi, spiker Kübra Eken’i darp ederek felç kalmasına neden olduğu iddia edilen eşi hakkında yerel mahkeme tarafından “kasten yaralama” suçundan verilen 1 yıl 15 gün hapis cezasını onadı. Daire, yerel mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir aykırılığın olmadığını belirtti.

Spiker Kübra Eken’i darp eden Bülent Eken'in cezası onandı

Spiker Kübra Eken’i döverek beyin kanaması geçirmesine ve felç olmasına neden olduğu iddia edilen eşi Neptün Bülent Eken, Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından “kasten yaralama” suçundan 1 yıl 15 gün hapse çarptırılmıştı. Taraflar dosyayı istinaf mahkemesine taşıdı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 10. Ceza Dairesi, dosya üzerindeki incelemesini tamamladı. Daire, yerel mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir aykırılığın bulunmadığını, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin olmadığını, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğunu belirtti.

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YEREL MAHKEMENİN KARARINA ONAMA

Sanığın eyleminin doğru değerlendirildiğini ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğunu kaydeden ceza dairesi, istinaf başvurularının ayrı ayrı esastan reddine karar verdi. Yerel mahkemenin sanık Neptün Bülent Eken hakkında verdiği 1 yıl 15 gün hapis cezası onanmış oldu.

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OLAYIN GEÇMİŞİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Kübra Eken’in 20 Haziran 2013 tarihinde doğum yaptığı, taburcu edildikten 2 gün sonra şiddetli baş ağrısı, gözünün ve dilinin dönmesi şikayetiyle eşi Neptün Bülent Eken tarafından hastaneye götürüldüğü ve Kübra Eken’in beyin kanaması teşhisiyle ameliyat edildiği anlatılmıştı.

Adli Tıp Uzmanının Kübra Eken’in kulak üzerine bulunan ekimozun kendiliğinden oluşamayacağı ve bir darp sonucu olabileceği bu durumun da yaşamsal tehlikeye sebebiyet verdiği yönünde görüş bildirdiği aktarılmıştı.

İddianamede, Kübra Eken’in eşi Neptün Bülent Eken hakkında “kasten yaralama” suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istenmişti. Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi, 4 Aralık 2018 tarihinde davayı karara bağlamış, dosya istinaf mahkemesine taşınmıştı.

İHA

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