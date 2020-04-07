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Spikerler 2 haftadır evlerinden haber sunuyor

DÜNYA HABERLERİ  | 07.04.2020 17:30 | Son Güncelleme

Rusya’nın devlet televizyonu Rossiya-24 koronavirüs nedeniyle yaklaşık iki haftadır evden çalışma sistemini uyguluyor. Kanalın çalışanları bu süreçte haberleri evlerinde sunuyor.

Spikerler 2 haftadır evlerinden haber sunuyor

Koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla, tedbir olarak 26 Mart’ta evden çalışma sistemine geçtiğini duyuran devlet televizyonu Rossiya-24, halkı bilgilendirmeye devam ediyor. Spikerler, haberleri evlerinden sunuyor.

Sunucuların haberleri aktarırken kanalın logosu ve evde kalma çağrısı bulunan tişörtler giydiği görülüyor.

Sunuculardan biri, “Kanalımız uzaktan çalışıyor, evde kalıyoruz. Teknik sorunlara rağmen, televizyon yayının dahi evden yapılabileceğini göstermek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

İzleyiciler bir yandan az da olsa sunucuların ev hayatlarına tanık oluyor.

Rusya’nın başkenti Moskova’da 26 Mart’ta Belediye Başkanı Sergey Sobyanin tarafından 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan kişiler için zorunlu karantina kararı alınmıştı. Ay sonunda ise kentin genelinde karantina uygulanmaya başladı. Karara göre, kent sakinleri yalnızca en yakın market veya eczaneye gidebilecek, acil tedaviye başvurabilecek, evlerinin 100 metre uzağına kadar mesafede köpeklerini gezdirebilecek, çöpü çıkarabilecek ve sadece mecburi olması durumunda işe gidebilecek.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin diğer bölgelere de Moskova gibi karantina uygulamasına geçme çağrısı yapmıştı. Karantina uygulanan bölgelerde tedbir kurallarını ihlal edenlere 1 Nisan’dan itibaren para cezası verilmeye başlandı.

Rusya’da son 24 saatte koronavirüs vaka sayısı 1154 kişi daha artarak 7 bin 497’ye ulaştı.


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