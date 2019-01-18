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Spil Dağı Milli Parkı'nda karne yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2019 16:57 | Son Güncelleme

Manisa ve İzmir'de okulların yarıyıl tatile girmesinin ardından aileler çocuklarıyla, kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı milli parka adeta akın etti

MANİSA (AA) - Manisa'nın Spil Dağı Milli Parkı, yarıyıl tatilinin başlamasının ardından karnelerini alan çocuklar ve ailelerini ağırladı.

Okullardaki karne dağıtım töreninin ardından milli parka çıkan aileler, kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu alanda doyasıya eğlendi.

Ailelerin ve çocuklarının milli parkta geçirdiği güzel anlar, renkli görüntülere sahne oldu.

İzmir'den gelen Uğur Aydın, kızı karne aldıktan sonra Spil Dağı'na çıktıklarını ve burada güzel zaman geçirdiklerini ifade etti.

Tuğba Aydın da milli parkın İzmir ve Manisa'da oturanlar için harika bir yer olduğunu belirterek, "Hiç kar görmeyen çocuklarımızı gönül rahatlığıyla getiriyoruz. Karne hediyesi olarak çok istiyordu. Bugün onu ödül olarak buraya getirdik, burada böyle harika bir manzara oldu bize." diye konuştu.

Tayfun İzmirli ise okulların tatile girmesini fırsat bildiklerini dile getirdi.

Parkta çok güzel zaman geçirdiklerini anlatan İzmirli, "Çocuklarımıza karne hediyesi olarak böyle bir etkinlik düzenledik. Biz de çocuklar gibi eğlendik." ifadelerini kullandı.

Mustafa Kemal Bazer de milli parka çıkan yolun açık olduğunu, ancak zirveye doğru gitmek isteyenlerin araçlarına zincir takmaları gerektiğini dile getirdi.

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