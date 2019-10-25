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Spil Dağı, sonbaharda bir başka güzel

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 09:42 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde bulunan Spil (Sis) Dağı Milli Parkı, sonbaharda yeşilin her tonunu barındıran güzelliklerini gözler önüne serdi.

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde bulunan Spil (Sis) Dağı Milli Parkı, sonbaharda yeşilin her tonunu barındıran güzelliklerini gözler önüne serdi. Manisa'nın simgesi haline gelen yılkı atlarıyla birlikte parkta doyumsuz manzaralar ortaya çıktı.

Şehrin güney bölümünde bulunan Spil Dağı'nın etkileyici güzellikteki milli parkı, sonbaharda farklı renklere bürünen ağaçları ve bitki örtüsü, mağara, kanyon, göl, Tantalos Kalesi gibi doğal ve tarihi güzellikleriyle seyahat ve fotoğraf tutkunları için cazibe merkezi haline geldi. 60 metreden başlayıp zirvede 1517 metre yüksekliğe kadar ulaşan Spil'e kışın kar güzelliği vururken, ekim ayında da doğanın renkleri görsel şölen yaşatıyor. Mevlevihane, günübirlik kullanıma yönelik büfe, yapay gölet, piknik ve oyun alanları, çeşmelerin bulunduğu 12 hektarlık bir piknik alanının da bulunduğu Spil Dağı Milli Parkı, 120 çeşit endemik bitki türü ile dikkat çekiyor.

Spil Dağı denilince ilk akla gelen yılkı atları da bu görsel şölene katkı veriyor. Tarihi Osmanlı İmparatorluğu dönemine kadar uzanan yılkı atlarının bulunduğu alana 24 kilometrelik asfalt yolun ardından ulaşılıyor. Her yıl yaklaşık 250 bin yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayan Spil Dağı'na çıkanlar, yol üzerindeki banklarda oturup, temiz havayı ciğerlerine çekip, eşsiz manzaraya bakarak çay ve kahvelerini yudumluyor.

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