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Spil Dağı'nda mahsur kalan lise öğrencileri kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.10.2018 10:13 | Son Güncelleme

MANİSA'da, doğa gezisi için çıktıkları Spil Dağı'nda mahsur kalan 2 lise öğrencisi 6 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA'da, doğa gezisi için çıktıkları Spil Dağı'nda mahsur kalan 2 lise öğrencisi 6 saatlik çalışmayla kurtarıldı. Manisa Anadolu Lisesi öğrencilerinden 17 yaşındaki Burak Çağlar ve Alper Yasin Oyen, Şehzadeler ilçesi Ağlayan Kaya Mevkii'nden sabah saat 09.00 sıralarında gezi amaçlı Spil Dağı'na çıktı. Akşam saatlerinde aşağıya inmek isteyen öğrenciler havanın kararmasıyla yollarını kaybedince durumu polise bildirerek, yardım istedi. Bunun üzerine harekete geçen AKUT ve AFAD ekipleri öğrencilere telefonla ulaşarak ateş yakmalarını ve cep telefonlarından bulundukları yerin konumunu atmalarını istedi. Atılan konum üzerine bölge üzerinde ulaşım planı yapan kurtarma ekipleri Spil Dağı'na Kır Kahvesi Mevkii'nden çıkarak öğrencilerin izini bulmaya çalıştı. İhbarın ardından öğrenciler 6 saatlik bir çalışmayla bulundukları yerden kurtarıldı. Doğa gezisi için sabah erken saatlerde Spil Dağı'na çıktıklarını, havanın kararmasıyla yollarını kaybettiklerini belirten öğrenciler kendilerini kurtaran ekibe teşekkür etti. 'FİZİKSEL SIKINTILARI YOK' Arama Kurtarma Derneği Manisa Şubesi Ekip Lideri Hakan Özcan gazetecilere yaptığı açıklamada, "Öğrencilerimizin mahsur kalma ihbarı bize düştükten hemen sonra harekete geçtik. Arkadaşlara ulaşmamız 4 saat sürdü. Spil Dağı'nda Şelale Mevkii'nin biraz üstünde arkadaşlarımıza ulaştık. Havanın kararması onları biraz paniğe sevk etmiş. Yoksa durumları gayet iyi. Fiziksel anlamda da bir sıkıntıları yok çok şükür. Olayın güzel tarafı, yanlarında telefonlarının ve şarjlarının olması" dedi.

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