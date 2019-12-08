Spil Dağı’nda oluşan obrukla ilgili rapor çıktı

Manisa’nın Spil Dağı Milli Parkı’nın 1430 metresindeki bölgede oluşan obrukla ilgili Maden Teknik Arama (MTA) Genel Müdürlüğü Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanlığı Ege Bölgesi Müdürlüğü tarafından rapor hazırlandı. Hazırlanan raporda obruk ve çevresinde gerekli emniyet tedbirlerinin alınması önerildi.

MTA Genel Müdürlüğü Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanlığı Ege Bölgesi Müdürlüğü ekipleri tarafından Spil Dağı Milli Parkı’nda oluşan obrukta yapılan inceleme tamamlandı. Yaklaşık 10 metre genişliğinde ve 50 metre derinliğindeki obrukla ilgili hazırlanan raporda obruk ve çevresinde güvenlik tedbirleri alınması gerektiği belirtildi.

Rapor hakkında bilgi veren Spil Dağı Milli Park Müdürü Halil Ernalçacı, Spil Dağı’nın 1430 metre yüksekliğindeki Çampınar

mevkisi yakınlarında keşfedilen obruğun çevresinin de güvenli olmadığı yönünde görüş bildirildiğini belirtti. Ernalçacı, “Dağın zirve kısımlarında yer alan obruğun yakın çevresinde yapılan gözlemlerde ufak çaplı birden çok dolin oluşumu da gözlenmektedir. Yüzey karstı ve paleokarst açısından son derece uygun olan bölgede obruk, dolin oluşumu da gözlenmesi sahanın karstik bir alan olduğunu desteklemektedir” dedi.

Raporda Konya’da görülen obruk oluşumlarıyla Spil Dağı’nda görülen obrukların fiziksel olarak birbirine benzediği bilgisinin yer aldığını belirten Ernalçacı, “Bir diğer önemli husus can ve mal güvenliği açısından risk oluşturan Konya Kapalı Havzası’nda görülen obruk oluşumları ile Spil Dağı’nda oluşan obruğun fiziksel olarak birbirine benzemesine rağmen oluşum mekanizmalarının birbirinden farklılık göstermesidir. Konya Kapalı Havzası’nda oluşan obruklar genellikle ova kotunda tarımsal faaliyetlerin çok yoğun yapılması ve buna bağlı olarak yeraltı su seviyesinin aşırı düşmesine bağlı olarak gelişen yapılardır. Oluşum mekanizması ise yeraltında su taşıyan hidrolojik sisteme ait olan karstik kanalların içerisindeki suyun boşalması sonucu basınç değişimlerine bağlı olarak kanalların üstlerindeki örtü birimlerini taşıyamaması ve çökerek obruk oluşturmasıdır. Spil Dağı’nda oluşan obruk ise 1400 metre kotlarında yaklaşık olarak dağın zirvesindedir. Bu yapıyı oluşturan muhtemel sebep yeraltındaki paleokarstik sisteme ait boşlukların mağaraların zaman içerisinde fiziki ve çevresel faktörlere bağlı olarak üzerindeki yükü taşıyamayıp göçmesiyle örtü birimlerinin bu boşluklara dolmasıyla gelişmiştir” ifadelerini kullandı.

Obruğun bulunduğu alanın çevresinin insan veya yaban hayatının giremeyeceği yükseklikte kapatılmasıyla ilgili çalışmaların sürdüğünü belirten Ernalçacı, “Spil Dağı obruğu, karstlaşmaya bağlı olarak alt kotlardaki muhtemel karstik boşluğun mağara

tavan blokunun üzerindeki yükü kaldıramayarak zaman içerisinde çökmesi ve üzerindeki örtü birimlerinin karstik boşluğa

dolmasıyla gün yüzüne çıkmıştı. Spil Dağı’nda gelişen obruk ve çevresinde gerekli emniyet tedbirlerinin alınması önerilmektedir” dedi.

