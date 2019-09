Spil Dağı'nda taş ocağı eylemi

Cemil SEVAL / MANİSA,(DHA)- MANİSA'daki Spil Dağı'nda bulunan taş ocağının kapatılmasını isteyen bir grup, tepkilerini dile getirdi.

Şehzadeler ilçesine bağlı Spil Dağı eteklerindeki Aşağıçobanisa ve Sancaklı Çeşmebaşı mahalleleri sınırlarında yer alan 2005'ten bu yana faaliyet gösteren taş ocağını istemeyen yaklaşık 70 kişilik grup, saat 13.00'te, ocak önünde bir araya geldi. CHP Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Manisa Baro Başkanı Ali Arslan, Tarım Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Şükrü Durmuş ve bazı sendikaların temsilcileri de eyleme destek verdi. Jandarma ekipleri, bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Topluluk, 'Sağlıklı çevre için el ele verelim', 'Spil Dağı direnişinden Kazdağları direnişini selamlıyoruz', 'Ormanları yok eden taş ocaklarına dur diyelim' dövizlerini taşıdı. Eylemcilerden Şükrü Durmuş, "Bu çevre katliamının bir an önce durdurulabilmesi için yargı yolunda ne yapılması gerekiyorsa yapacağız. Binlerce dönümlük bağların, zeytin ağaçlarının, meyve ağaçların bulunduğu bölgede çakıl ve mıcır faaliyetini yürüten şirketler, Spil Dağı bölgesinde bulunan Milli Parklar sahasına da girerek koruma altında bulunan ormanlık alanda büyük ölçüde doğa katliamına yol açmışlar. Vatandaşlarımızın rahat bir ortamda nefes alabilmeleri için ne gerekiyorsa yapağız" dedi.

CHP'Lİ ÖZEL: TÜM DEĞERLERİMİZ İÇİN DİRENMEYE GELDİK

CHP'li Özel, şirketin toz bulutu görünmesin diye gece çalıştığını öne sürerek, "Buradan çıkardıkları taş, çakıl taşı. Buradan çıkacak taş, Türkiye'nin her yerinden çıkar. Ama buranın kirazını, üzümünü, zeytinini ve pamuğunu hiçbir yerde yetiştiremezsin. Onun için biz buna itiraz etmeye, doğa katliamını durdurmaya geldik. Geldiğimizde gördük ki burası gündüzleri çalışmıyor. 6 aydır bu şekildeymiş. Neden? Toz bulutu köyün üstünü kaplıyor, sizler fotoğrafını çekip şikayet ediyorsunuz diye gece çalışıyorlar. Geceleri dozerin ışığı bile görünmüyor dumandan" dedi.

'SPİL DAĞI'NIN SINIRLARININ DARALTILDIĞI KARARIN İPTAL EDİLMESİNİ İSTİYORUZ'

Her kesimden kişinin tepkili olduğunu söyleyen Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada siyasi propaganda yapmıyoruz. Biz burada çocukların geleceğini, havamızı, suyumuzu korumaya geldik. Mesir macununun yapıldığı 41 çeşit ot var, bir tek burada yetişiyor. Hafsa Sultan'ı iyileştiren mesir macunu Spil Dağı'nın eteklerindeki otlardan yapılmıştır. Milli Parkın sınırlarını daraltmak demek, o otların üzerinde tepinmek demek. Bu maden olsun diye sınırı yukarı alıyorlar. Otlar ayaklar altında ezilip, yok olacak. Bundan sonra ne mesir macunu olacak ne de Manisa'nın meşhur üzümü öyle bir üzüm olacak. Tüm değerlerimiz için direnmeye geldik. Spil Dağı'nın sınırlarının daraltıldığı kararın iptal edilmesini istiyoruz. Daha önde Çal Dağı'nda yaptığımız gibi Kazdağları'nda devam eden mücadele gibi, Soma Yırca'da zeytinlikleri koruyup termik santralleri geri püskürttüğümüz gibi mücadele başlatacağız. Bu mücadele, muhtarlarımız ve halk sahiplenirse mutlaka kazanılır. Hep beraber eşlerinizle ve torunlarınızla gelirseniz bu işi durduracağız. Bu iş köylünün sahiplenmesiyle olur."

Grup basın açıklamasının ardından dağıldı.