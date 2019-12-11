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Spil Orman Köşkleri yılbaşı nedeniyle doldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 12:01 | Son Güncelleme

Manisa Spil Dağı Milli Parkı'nda yer alan orman köşkleri yılbaşının gözdesi oldu.

Manisa Spil Dağı Milli Parkı'nda yer alan orman köşkleri yılbaşının gözdesi oldu. Yeni yılı 1517 metre yükseklikte karşılamak isteyenler rezervasyon yaptırırken, doluluk oranının yüzde 100'e çıktığı belirtildi.
Manisa'ya 23 kilometre, İzmir'e ise 50 kilometre uzaklıkta yer alan, köklü tarihi geçmişi ve zengin bitki çeşitliliğiyle insanı etkileyen Spil Dağı Milli Parkı'nda yılbaşı gecesi için konaklamak isteyenler, orman köşklerine yoğun ilgi gösteriyor. Son yıllarda özellikle kanser hastalarının da tercih ettiği Spil Dağı, sağlık alanında da çekim merkezi oluyor. Temiz havası, yılkı atları ve özellikle kış mevsiminde yağan kar sonrası tatilcilerin gözdesi haline gelen Spil Dağı'nda yılbaşını geçirmek isteyenler, yaklaşık 20 günlük bir süre olmasına rağmen orman köşklerine rezervasyon yaptırdı ve doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.
'KAR YAĞDIĞI ZAMAN DA BURASI AYRI BİR GÜZELLİĞE SAHİP OLUYOR'
2+1 ve 1+1'den oluşan 42 adet bungalov evin bulunduğu bölgeye Türkiye'nin çeşitli yerlerinden misafirlerin geldiğini anlatan Spil Dağı Milli Parkı Orman Köşkleri İşletmesi Müdürü Salih Unayık, Spil Dağı'nda kış mevsimi çok güzel geçiyor. Bir yandan hafta içi ve sonları misafirlerimizi evlerimizde ağırlarken diğer yandan da yılbaşı için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yılbaşı için orman köşklerimiz şu an yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Yılbaşında, İzmir, İstanbul, Manisa başta olmak üzere birçok kentimizden gelecek misafirleri ağırlıyacağız. Kar yağdığı zaman da burası ayrı bir güzelliğe sahip oluyor. Burada doğa gezisi yapılabilir. Hem Manisa hem de İzmir'in bir kısmı görülebilir. Buradaki temiz hava, yılkı atları ve kar misafirleri Spil Dağı'na çekiyor. Evlerimizin tamamı yılbaşı gecesi dolu olacak. Özel günler için çok öncesinden rezervasyon yaptırılmalı, aksi taktirde yer bulunamaz. İnsanlar, kişi sınırlamasının olmamasından dolayı tercih ediyorlar. Burada doğa gezisi de yapılabilir dedi.

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