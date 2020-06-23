Spiral Nedir? Nasıl Takılır ve Daha Fazlası

Rutin doğum kontrol haplarını kullanmayı unutuyor ve takip edemiyorsanız; hormon almak istemiyor, ilaç kullanmak size daha zararlı geliyorsa, sizi bu dertlerden kurtarabilecek olan bir seçeneğiniz daha var o da spiral. Ayrıca spiral taktırmak sandığınız kadar zor ve acılı bir yöntem değil.

T şeklinde olan yapısı rahim kanallarına uygun olarak yapılmıştır. 2-3 cm boyunda olabilirler. Bazılarının yan kollarında bakır vardır ve bu spermin işlevini öldürür. Bu korunma yöntemini 3 ile 10 yıl arasında kullanabilirsiniz. Bazıları hormon salgılar, bunların kullanım ömrü 3 yıldır. İşlevi kalmadığında mutlaka çıkarılması gerekiyor. Bir süre sonra bakırlar eriyip yok olduğunda artık doğum kontrolü sağlanamaz. O yüzden doktorunuzun önerdiği periyotlarda kontrol ettirmeli ve taktırdığınız yıl ve ayı bir yere not almanız gerekiyor.

Dünyada en çok güvenilen ve koruyuculuğu en çok olduğu düşünülen doğum kontrol yöntemlerinden biridir. Rahim içi araçları olarak da isimlendirilir. Bu doğum kontrol yöntemini bu kadar güvenli yapan şey, rahim içine fiziksel olarak müdahale ediyor olması. Hormon etkili olanları da var ancak genel olarak fiziksel bir korumadır. Sperm öldürücü özelliği vardır. Spermin geçişini sağlasa bile döllenmeye engel olur. Ancak hiçbir koruma yöntemi %100 çalışmayabilir. Kullanan her 100 kadından 1 ile 3 arasında kadının hamile kalma olasılığı vardır. Eğer düzenli olarak kontrollerinizi yaptırıyorsanız korunma yönteminiz işe yarıyordur.

Diğer doğum kontrol yöntemleri gibi düzenli aralıklarla hormon almanız gerekmiyor. Ancak bu işlemi sadece bir jinekolog yapmalıdır.

Öncelikle sizi muayene edecektir, ardından spekulum denilen bir aletin yerleşimini yapar. Spekulum takıldıktan sonra rahim içi antiseptik losyon ile temizlenir, bu işlemin steril olması çok önemlidir. O yüzden siz veya yetkin olmayan insanlar bu işlemi gerçekleştiremez. Bu aşamadan sonra ise tenekulum adı verilen metal alet rahim ağzını tutmak için yerleştirilir. Doktorunuz her şeyi hazırladıktan sonra rahim ağzından içeriye doğru gönderir. Tenekulum çıkarılır ve spiralin fazla olan ipi kesilir. İp olmasının sebebi çıkarmak istendiği zaman kolayca çıkarılmasını sağlamaktır.