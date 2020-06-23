Spiral Nedir? Nasıl Takılır ve Daha Fazlası

Rutin doğum kontrol haplarını kullanmayı unutuyor ve takip edemiyorsanız; hormon almak istemiyor, ilaç kullanmak size daha zararlı geliyorsa, sizi bu dertlerden kurtarabilecek olan bir seçeneğiniz daha var o da spiral.
Rutin doğum kontrol haplarını kullanmayı unutuyor ve takip edemiyorsanız; hormon almak istemiyor, ilaç kullanmak size daha zararlı geliyorsa, sizi bu dertlerden kurtarabilecek olan bir seçeneğiniz daha var o da spiral. Ayrıca spiral taktırmak sandığınız kadar zor ve acılı bir yöntem değil.
Dünyada en çok güvenilen ve koruyuculuğu en çok olduğu düşünülen doğum kontrol yöntemlerinden biridir. Rahim içi araçları olarak da isimlendirilir. Bu doğum kontrol yöntemini bu kadar güvenli yapan şey, rahim içine fiziksel olarak müdahale ediyor olması. Hormon etkili olanları da var ancak genel olarak fiziksel bir korumadır. Sperm öldürücü özelliği vardır. Spermin geçişini sağlasa bile döllenmeye engel olur. Ancak hiçbir koruma yöntemi %100 çalışmayabilir.
Kullanan her 100 kadından 1 ile 3 arasında kadının hamile kalma olasılığı vardır. Eğer düzenli olarak kontrollerinizi yaptırıyorsanız korunma yönteminiz işe yarıyordur.
T şeklinde olan yapısı rahim kanallarına uygun olarak yapılmıştır. 2-3 cm boyunda olabilirler. Bazılarının yan kollarında bakır vardır ve bu spermin işlevini öldürür. Bu korunma yöntemini 3 ile 10 yıl arasında kullanabilirsiniz. Bazıları hormon salgılar, bunların kullanım ömrü 3 yıldır. İşlevi kalmadığında mutlaka çıkarılması gerekiyor. Bir süre sonra bakırlar eriyip yok olduğunda artık doğum kontrolü sağlanamaz. O yüzden doktorunuzun önerdiği periyotlarda kontrol ettirmeli ve taktırdığınız yıl ve ayı bir yere not almanız gerekiyor.
Diğer doğum kontrol yöntemleri gibi düzenli aralıklarla hormon almanız gerekmiyor. Ancak bu işlemi sadece bir jinekolog yapmalıdır.
Öncelikle sizi muayene edecektir, ardından spekulum denilen bir aletin yerleşimini yapar. Spekulum takıldıktan sonra rahim içi antiseptik losyon ile temizlenir, bu işlemin steril olması çok önemlidir. O yüzden siz veya yetkin olmayan insanlar bu işlemi gerçekleştiremez. Bu aşamadan sonra ise tenekulum adı verilen metal alet rahim ağzını tutmak için yerleştirilir. Doktorunuz her şeyi hazırladıktan sonra rahim ağzından içeriye doğru gönderir. Tenekulum çıkarılır ve spiralin fazla olan ipi kesilir. İp olmasının sebebi çıkarmak istendiği zaman kolayca çıkarılmasını sağlamaktır.
Spiral fiyatları hakkında merak edilen soruya açıklık getirilecek olursa; eğer bütçeniz yoksa devlet hastaneleri bu işlemden ücret almıyor. Yine de uzun yıllar kullanılacağı için özel hastanelerde az bir bütçeyle de taktırabilirsiniz.
Spiral Çeşitleri
Genel olarak iki çeşittir;
Hormon taşıyanlar, en çok tercih edilenlerdir. Daha önce doğum yapmış olan kadınlara tavsiye edilir. Çok adet kanaması olan kadınlar için adet kanamasını azaltıcı etkisi vardır. Kolayca çıkarılır ve çıkarıldığı gibi hamile kalabilirsiniz. Hormonal olarak yumurtalarınızın döllenmesini engeller, rahim duvarını inceltir. Ve %99 koruma özelliği vardır, aynı zamanda 5 yıl süreye kadar kullanabilirsiniz.
Bakırlı yapıda olanlar, sezaryen ile doğum yapmış kadınlara tavsiye edilir. 10 yıl süre ile kullanılabilir. Sperm öldürücü özelliği vardır.
Spiral taktırmak istiyorsanız hamile olmadığınızdan emin olmanız gerekiyor. Bu yüzden adetliyken ya da adetiniz bittikten hemen sonra taktırmak için gidebilirsiniz. Genel olarak adetliyken gidilmesi gerektiği söylenir ama bunun özellikle böyle takılması gerektiği için değildir. Yani spiral taktırmak için adetli olmalısınız şeklinde bir kural yok, sadece hamilelik şüphesi olmayacağından adetli gelmeniz söylenebilir. Eğer adetli rahatsız olacağınızı düşünüyorsanız bittiği gibi de gidip bu işlemi bir iki dakika içinde yaptırabilirsiniz.
Spiral Nasıl Çıkartılır?
Takılması da çıkartılması kadar kolaydır. Kullanım ömrü biten spiral çıkarılacağı zaman önce ultrason ile nerede olduğuna bakılır. Ardından spekulum yine rahime yerleştirilir ve spiralin ipi görülecek şekilde ayarlandıktan sonra dışarıya doğru çıkarılır. En son da sprekulum alınır, böylece işleminiz bitmiş olur. Yine aynı şekilde adetliyken gidebilirsiniz. Bazı durumlarda spiralin bir tarafı rahim içinde kalabilir, bu durumda doktorunuz gerekli işlem ile alınmasını sağlayabilir ve çok az da olsa acı hissedebilirsiniz.
Spiralin Yan Etkileri Nelerdir?
Spiral zararları noktasında, taktırmadan önce bilgi sahibi olmanız gerekiyor;
Hormon içerikli olanlar adet kanamanızda azalma yapabilir.
Bakır içerenler ise adet kanamanızda artışa sebep olur, eğer normal akıntınız da fazlaysa bu sizi rahatsız edebilir.
Bakır içerikli olanlar nadir de olsa metal alerjisi yapabilir.
İlk takıldığında kasık ağrılarınız ve ilk adetlerde sancı olabilir, bu vücudunuzun uyum göstermeye çalışmasıdır. Eğer uzun süre devam ederse mutlaka doktora gidin.
Kahverengi akıntılarınız olabilir, bu durum işlemden sonra olduysa yine aynı şekilde doktora gitmelisiniz.
Bu yöntem ile hamile kalmanız çok zordur, bu yüzden dış gebelik yaşamanızda çok düşük bir ihtimaldir. Ancak dış gebelik değil de normal olarak hamile kaldıysanız erken doğum yaşayabilirsiniz, eğer gebeliğe devam etmek istiyorsanız hemen çıkarılması gerekiyor.
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