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Spiralle açılmak istenen çelik kasadaki fünyeler patladı: 3 ağır yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 17:29 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, hurdacıda çelik kasanın spiral kullanılarak açılması sırasında, içerisinde bulunan fünyelerin üzerine kıvılcım sıçraması sonucu patlama meydana geldi.

Spiralle açılmak istenen çelik kasadaki fünyeler patladı: 3 ağır yaralı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, hurdacıda çelik kasanın spiral kullanılarak açılması sırasında, içerisinde bulunan fünyelerin üzerine kıvılcım sıçraması sonucu patlama meydana geldi. Olayda, hurdacıda çalışan Ahmet Akan'ın (41) sol bacağı koparken, oğlu Muhammed Akan (13) ve Afgan uyruklu Hasan Mirzae da ağır yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde İspat Cami Mahallesi Birlik Sokak'ta bulunan hurdacıda meydana geldi. Keşan'a bağlı Mecidiye köyünde daha önce kapatılan kum ocağında, içerisinde patlayıcı fünyelerin bulunduğu ve anahtarı kayıp olan çelik kasa, çilingir yardımıyla açılmak üzere Birlik Sokak'ta bulunan hurdacıya teslim edildi. Hurdacıda çalışan Ahmet Akan, uyarıya rağmen yanında oğlu Muhammed Akan ve Afgan uyruklu Hasan Mirzae ile birlikte spiral makinesiyle çelik kasayı keserek açmak istedi. Bu sırada spiralden çıkan kıvılcımların fünyelerin üzerine sıçraması sonucu hurdacıda büyük patlama meydana geldi.
3 KİŞİ AĞIR YARALANDI
Patlama sonucu Ahmet Akan, oğlu Muhammed Akan ve Hasan Mirzae ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlı ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sol bacağı kopan Ahmet Akan ve sırtından yaralanan oğlu Muhammed Akan ilk müdahalelerinin ardından Edirne'de bulunan Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kafasından yaralanan Hasan Mirzae ise ameliyata alındı.
HURDACIDA İNCELEME
Polis, olay yerinin çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ve Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bomba imha uzmanları da patlamanın olduğu hurdacıda incelemede bulundu.
3 KİŞİYE GÖZALTI
Olayın ardından hurdacının işletmecisi M.K., çelik kasayı, hurdacıya bırakan eski kum ocağı işletmecisi N.Y. ve oğlu E.Y., polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Spiralle açılmak istenen çelik kasadaki fünyeler patladı: 3 ağır yaralıSpiralle açılmak istenen çelik kasadaki fünyeler patladı: 3 ağır yaralıSpiralle açılmak istenen çelik kasadaki fünyeler patladı: 3 ağır yaralıSpiralle açılmak istenen çelik kasadaki fünyeler patladı: 3 ağır yaralı

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