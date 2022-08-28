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SPK'dan Mine Tozlu Sineren açıklaması: Suç duyurusunda bulunacağız

28.08.2022 19:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sermaye Piyasası Kurulu, Marka Yatırım Holding AŞ ve Mine Tozlu Sineren'le ilgili yer alan iddialar hakkında basın açıklaması yaptı. Sosyal medyadan yayınlanan duyuruda şirketin SPK'ya yaptığı başvurulara değinildi ve Mine Tozlu Sineren hakkında suç duyurusunda bulunulacağı açıklandı.

SPK'dan Mine Tozlu Sineren açıklaması: Suç duyurusunda bulunacağız

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), bazı medya mecralarında yer alan iddialara ilişkin açıklama yaptı.

"ASILSIZ BİR TAKIM İDDİALAR..."

SPK açıklamasında, "Son günlerde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında yer alan iddialara ilişkin olarak aşağıda yer alan açıklamanın yapılması zaruri olmuştur. Söz konusu haberlerde Marka Yatırım Holding AŞ tarafından Kurulumuza yapılan bedelli sermaye artırımı başvurusuna ve şirkete ilişkin Kurulumuzca yürütülen denetim/gözetim çalışmalarına ilişkin olarak gerçeği yansıtmayan, asılsız bir takım iddialara yer verildiği görülmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu, halka açık anonim ortaklıkların sermaye artırımı başvurularını 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun kendisine verdiği görev ve yetkiler uyarınca sermaye piyasası mevzuatına uygunluğu ve yatırımcıların korunması ilkesi doğrultusunda incelemekte ve sonuçlandırmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, söz konusu şirket tarafından 5 Nisan 2021'de Kurula yapılan başvuru ile 2017-2021 yıllarında 30'un üzerinde farklı kişilerden toplanan en düşüğü 32 bin lira, en yükseği ise 5 milyon 200 bin lira tutarlarında olmak üzere toplam 25 milyon 10 bin liralık fonun sermayeye eklenmesinin talep edildiği belirtildi.

Diğer tüm başvurularda olduğu gibi hareket edilip ve söz konusu başvurunun derhal incelemeye alındığı bildirilen açıklamada, "Ancak, yapılan incelemede Şirket'in 05.04.2021 tarihli başvurusunda, Kurulumuza belge olarak sadece sermaye artırımına ve fon kullanımına ilişkin yönetim kurulu kararları iletilmiş olduğu, mevzuat kapsamında iletilmesi gereken ilgili belgelerin tam ve eksiksiz olarak iletilmediği tespit edilmiştir.” bilgisine yer verildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, Şirket başvurusuna ilişkin belgelerin tamamlanması amacıyla, ilki 15.04.2021 tarihinde ve ikincisi ise 16.07.2021 tarihinde olmak üzere iki ayrı yazı Şirket'e iletilmiş ve Şirket’ten başvurusuna ilişkin dosyasının tamamlanması talep edilmiştir. Buna rağmen Şirket başvurusu kapsamında iletilmesi gereken belgeler Kasım 2021'de tamamlanabilmiştir. Eksikliklerin tamamlanmasını müteakip, gecikmeksizin başvuru Kurulumuz uzmanlarınca değerlendirilerek, 26.11.2021 tarihli İnceleme Raporu ile Kurul Karar Organı'na sunulmuştur. Şirket dosyasının sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde incelemesi sonucunda; 2017-2021 yılları arasında 30'un üzerinde farklı kişilerden toplanan en düşüğü 32 bin TL, en yükseği ise 5 milyon 200 bin TL tutarlarında olmak üzere toplam 25 milyon 10 bin TL'lik fonun sermayeye eklenmesi nedeniyle ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebinin görüşüldüğü Kurulumuzun 02.12.2021 tarihli toplantısında, sermaye piyasası mevzuatına aykırılıklar nedeniyle ve yatırımcıların korunması amacıyla Şirket talebinin olumsuz karşılanmasına karar verilmiştir. Kurulumuz kararı gerekçeleriyle birlikte Şirkete iletilmiştir.

Öte yandan Kurulumuzca yapılan incelemeler neticesinde, Şirket pay piyasasında 23.05.2017-23.02.2018 döneminde gerçekleştirilen işlemlere yönelik olarak Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPK) 107/1 maddesinde tanımlanan 'Piyasa Dolandırıcılığı' suçu kapsamında işlem yapılmak üzere, aralarında Mine Tozlu Sineren'in de bulunduğu şahıslar hakkında SPK’nın 115 inci maddesi uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına ve borsalarda 2 yıl geçici işlem yapma yasağı getirilmesine karar verilmiş olup, anılan karar, Kurulumuzun 21.01.2021 tarihli ve 2021/4 sayılı bülteninde kamuoyuna duyurulmuştur.

Ayrıca Kurulumuzun 27.05.2021 tarihli kararı ile aralarında Mine Tozlu Sineren'in de bulunduğu ilgililer hakkında SPK'nın 112'nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında işlem yapılmak üzere SPK'nın 115'inci maddesi uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına, yine aralarında Mine Tozlu Sineren'in de olduğu ilgililer hakkında SPK'nın 110'uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamında işlem yapılmak üzere SPK'nın 115'inci maddesi uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmiştir. Ayrıca Mine Tozlu Sineren hakkında yapmış olduğu açıklamalar nedeniyle de Kurulumuzca suç duyurusunda bulunulacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." (AA)


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