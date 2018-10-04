SPK haftalık bülteni

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Aktif Yatırım Bankası AŞ'nin 1 milyar 300 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, Kurul, Fenerbahçe Futbol AŞ'nin 70 milyon 700 bin lira ve Merko Gıda Sanayi ve

Ticaret AŞ'nin 27 milyon 150 bin lira bedelli sermaye artırımı başvurusu ile Akdeniz Güvenlik

Hizmetleri AŞ'nin 4 milyon 365 bin lira bedelsiz sermaye başvurusuna onay verdi.

Kurul, Aktif Yatırım Bankası AŞ'nin 1 milyar 300 milyon lira, Şeker Finansal Kiralama AŞ'nin 118 milyon lira, Suzuki Motorlu Araçlar

Pazarlama AŞ'nin 150 milyon lira, Yapı Kredi Yatırım Menkul

Değerler AŞ'nin 757 milyon 800 bin lira, Çelik Motor Ticaret AŞ'nin 200 milyon lira, Ünlü Menkul Değerler AŞ'nin 150 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu da onayladı.

Ayrıca Kurul, Aktif Bank Sukuk

Varlık Kiralama AŞ'nin 400 milyon liralık alım-satıma dayalı kira sertifikası ihracı başvurusuna onay verdi.

TEB Portföy Yönetimi AŞ'nin kurucusu olduğu TEB Portföy Yönetimi AŞ Hisse Senedi Şemsiye Fonu’na bağlı TEB Portföy PY Hisse Senedi Özel Fonu'nun tasfiye edilmesi talebinin de olumlu karşılanmasına karar verildi.