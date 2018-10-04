SPK haftalık bülteni

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Aktif Yatırım Bankası AŞ'nin 1 milyar 300 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.
SPK haftalık bültenine göre, Kurul, Fenerbahçe Futbol AŞ'nin 70 milyon 700 bin lira ve Merko Gıda Sanayi ve
Ticaret AŞ'nin 27 milyon 150 bin lira bedelli sermaye artırımı başvurusu ile Akdeniz Güvenlik
Hizmetleri AŞ'nin 4 milyon 365 bin lira bedelsiz sermaye başvurusuna onay verdi.
Kurul, Aktif Yatırım Bankası AŞ'nin 1 milyar 300 milyon lira, Şeker Finansal Kiralama AŞ'nin 118 milyon lira, Suzuki Motorlu Araçlar
Pazarlama AŞ'nin 150 milyon lira, Yapı Kredi Yatırım Menkul
Değerler AŞ'nin 757 milyon 800 bin lira, Çelik Motor Ticaret AŞ'nin 200 milyon lira, Ünlü Menkul Değerler AŞ'nin 150 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu da onayladı.
Ayrıca Kurul, Aktif Bank Sukuk
Varlık Kiralama AŞ'nin 400 milyon liralık alım-satıma dayalı kira sertifikası ihracı başvurusuna onay verdi.
TEB Portföy Yönetimi AŞ'nin kurucusu olduğu TEB Portföy Yönetimi AŞ Hisse Senedi Şemsiye Fonu’na bağlı TEB Portföy PY Hisse Senedi Özel Fonu'nun tasfiye edilmesi talebinin de olumlu karşılanmasına karar verildi.
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- İdari para cezaları ve suç duyuruları
SPK bültenine göre, Anreva Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ hakkında yapılan kalite kontrol incelemesi sonucunda,
idari para cezasının uygulanması karara bağlandı.
Başkent Menkul Değerler AŞ'nin bir müşterisinin hesabında yapılan işlemlerin incelenmesi sonucunda, aracı kurumun eski personeli Bülent Engin hakkında "müşteri hesabındaki menkul kıymetlerin şahsi
hesabına virmanlanması yoluyla hesabın zarara
uğratılması" nedeniyle suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi. Kurul ayrıca söz konusu çalışanın lisansını da sürekli olarak iptal etme kararı aldı.
Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi AŞ, GEM Global Yield Fund ile Gem Investment America LLC ve şirket ortağı Yüksel Kardeş arasında imzalanan Sermaye İştirak Taahhüdü ve Pay Ödünç Sözleşmesi hakkında 8 ila 30 Mart arasında KAP'ta yer alan açıklamalar ile söz konusu dönemde GEREL pay
piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin olarak piyasa dolandırıcılığı fiilinde sorumluluğu bulunan kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.
Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret AŞ pay piyasasında yürütülen incelemeler sonucunda Hakan Bayer'e 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanması da kararlaştırıldı.
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