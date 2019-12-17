HABER

SPK haftalık bülteni

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2019 19:26 | Son Güncelleme

SPK haftalık bülteni

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret AŞ pay piyasasında 12 Kasım 2019 - 18 Kasım 2019 döneminde ve 11 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirilen işlemlerin incelenmesi sonucunda 4 şirket ve 6 kişi hakkında borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

SPK haftalık bültenine göre, kurul, Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret AŞ pay piyasasında 12 Kasım 2019 - 18 Kasım 2019 döneminde ve
11 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirilen işlemlerin incelenmesi sonucunda Çemaş Döküm Sanayii, IP Intercapıtal Markets AD, Işıklar Holding Anonim Şirketi, Özışık İnşaat ve Enerji ve 6 kişi hakkında yatırım kuruluşlarının müşterilerinden internet üzerinden emir kabul etmelerinin yasaklanmasına, brüt takas uygulanmasına, kredili işlem ve açığa satış yasağı uygulanmasına, tek fiyat yöntemi ile işlem gerçekleştirilmesine ve yarın başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

PARTNER Dünyanın en güzel kızı! Asıl mesleğini duyan şoke oldu Dünyanın en güzel kızı! Asıl mesleğini duyan şoke oldu
Yüzme öğretmeninin 5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar davasıYüzme öğretmeninin 5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar davası
Sokak köpeğinin burnuna batan olta iğnesi belediye ekiplerince çıkarıldıSokak köpeğinin burnuna batan olta iğnesi belediye ekiplerince çıkarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
SPK

En Çok Okunan Haberler

Bekaret ve gerdek gecesi sahnesine tepki yağdı

Bekaret ve gerdek gecesi sahnesine tepki yağdı

'Dramatik düşüş kesin' dedi, son anket sonuçlarını duyurdu

'Dramatik düşüş kesin' dedi, son anket sonuçlarını duyurdu

Asgari ücret için kritik rakam verildi!

Asgari ücret için kritik rakam verildi!

Devlet Bahçeli'den 'yeni parti' tepkisi

Devlet Bahçeli'den 'yeni parti' tepkisi

İmamoğlu'ndan İstanbul trafiği açıklaması: Tam bir ömür törpüsü

İmamoğlu'ndan İstanbul trafiği açıklaması: Tam bir ömür törpüsü

Katar'dan önemli açıklama: Türkiye'ye asla...

Katar'dan önemli açıklama: Türkiye'ye asla...

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İzmir’de deprem

İzmir’de deprem

Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar!

Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zambiya hükümeti FETÖ okullarına el koydu

Zambiya hükümeti FETÖ okullarına el koydu

İBB'nin çatısında intihar girişimi

İBB'nin çatısında intihar girişimi

Son dakika: Erdoğan ve Putin arasında kritik görüşme!

Erdoğan ve Putin arasında kritik görüşme!

Lastiği patlayan tırın dorsesi alev alev yandı

Lastiği patladı, bir anda alev topuna döndü

Şiddet gören Zeliha'ya oğlundan acı uyarı: Topuklu giyme, babam görürse kaçamazsın

'Topuklu giyme, babam görürse kaçamazsın'

Rahmi Koç'un sağlık durumuna ilişkin hastaneden açıklama

Rahmi Koç'un sağlık durumuna ilişkin açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.