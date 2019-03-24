SPK ve BDDK 'Dolardaki Artışın Sorumlusunun' Peşinde

Rahip Brunson krizi nedeniyle yaz aylarında ABD’yle yaşanan sorunlar sırasında 13 Ağustos 2018’de 6,88’e ulaşan Dolar/TL kuru, bu meselenin çözülmesinin ardından 31 Ocak’ta 5,16’ya kadar geriledi. Ancak daha sonra yeniden çıkışa geçen kur, Cuma gecesi 5,83’ü gördükten sonra en son 15 Ekim’de gördüğü 5,76 seviyesine geldi. Dolardaki hareketlilik sırasında A Haber canlı yayınında olan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Nisan ayında ekonomiyle ilgili yol haritası yapılacağını açıklarken seçim sürecinde sosyal medya üzerinden algı operasyonları yapılmakta olduğunu söyledi. Hazine Bakanı Albayrak: “Birileri seçim sürecini etkilemek istiyor, algı operasyonu yapılıyor” Albayrak, “Gezi dönemindekine benzer muazzam müthiş bir dezenformasyon var sosyal medya üzerinden. Göreceğiz, bakacağız. Seçimden sonra Türkiye'nin güçlü, rahat, dümdüz, 4,5 yıl kırılganlıklarını her geçen gün elimine ettiği bir döneme girerken birilerinin geçmiş dönemde aldığı pozisyonları daha güçlendirmeye yönelik durumda. Kimler döviz düşmeye başladığında 'eyvah eyvah' diyerek kafasını kaşımaya başladılar. Döviz oyunu oynayanlar burada zarar ettiyse birileri yine pişman olacak. Türkiye'nin temel dengelerinin tamamı çok sağlam. Hele de seçimden sonra hiçbir belirsizlik argümanı kalmayacak. Seçim sonuçlarının hiçbir şekilde siyasi resme etki etmeyeceği bir tablo ile karşı karşıyayız. Birileri seçim sürecini etkilemek istiyor, pişman olacaklar. Bilinçli bir manipülasyon ile algı operasyonu yapılıyor” dedi.

BDDK: “Müşterilerini yanıltıcı ve manipülatif şekilde döviz alımına yönlendiren bankalar hakkında soruşturma başlatıldı” Albayrak’ın bu sözlerinin ardından Cumartesi gün akşam saatlerinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Sermaye Piyasası Kurulu ayrı ayrı soruşturma ve inceleme başlattıklarını açıkladı. İnceleme başlatılan kurumların adını vermeyen BDDK açıklamasında, “Son dönemde bazı bankaların müşterilerini döviz piyasalarına ilişkin olarak yanıltıcı ve manipülatif bir şekilde döviz alımına yönlendirdiklerine dair kurumumuza yoğun şikayetler ulaşmıştır. Konu hakkında Kurumumuzca inceleme ve soruşturma başlatılmış olup ilgililer hakkında gerekli idari ve hukuki süreçler yürütülecektir. İletilecek tüm bilgi ve şikayetler Kurumumuzca yakından takip edilip değerlendirilecektir” ifadelerine yer verdi. SPK: “Yanıltıcı içeriği nedeniyle JP Morgan Chase’in yayınladığı rapor hakkında inceleme başlatıldı” SPK ise bu kurumun ABD’nin en büyük, dünyanın da altıncı büyük bankası olan JP Morgan Chase’in Türkiye şubesi olduğunu açıkladı: