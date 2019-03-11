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SP’li adaylar Aliağa’da kahvaltıda buluştu

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.03.2019 11:13 | Son Güncelleme

Saadet Partisi (SP) İzmir teşkilatı, ilçe belediye başkan adayları ve partililer, Aliağa Belediye Başkan Adayı İsmet Topal’ın tanıtıldığı birlik ve dayanışma kahvaltısında bir araya geldi.Bir restoranda düznlenen etkinliğe SP İzmir İl Başkanı Zekariya Hazırbulan, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Şerafettin Kılıç, Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı Mehmet Ali Özüdoğru, Foça Belediye Başkan Adayı Paşali Feyiz, Aliağa Belediye Başkan Adayı İsmet Topal ve teşkilat üyeleri katıldı.

SP’li adaylar Aliağa’da kahvaltıda buluştu

Saadet Partisi (SP) İzmir teşkilatı, ilçe belediye başkan adayları ve partililer, Aliağa Belediye Başkan Adayı İsmet Topal’ın tanıtıldığı birlik ve dayanışma kahvaltısında bir araya geldi.
Bir restoranda düznlenen etkinliğe SP İzmir İl Başkanı Zekariya Hazırbulan, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Şerafettin Kılıç, Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı Mehmet Ali Özüdoğru, Foça Belediye Başkan Adayı Paşali Feyiz, Aliağa Belediye Başkan Adayı İsmet Topal ve teşkilat üyeleri katıldı. SP Aliağa Belediye Başkan Adayı İsmet Topal konuşmasında, bu görevi kendisine layık gördükleri için parti yönetimine teşekkür ederek, ”Göreve seçilmemiz halinde belediye hizmetlerini borçlanmadan yapacağız. Paramızın çoğu kamu kesiminde faiz borçlanmasına gidiyor. Biz denk bütçe yapacağız. Belediyede aracı olanlarla değil kendi işimizi kendimiz yapacağız.” dedi.
İzmir İl Başkanı Zekeriya Hazırbulan ise, "Saadet Partisi ülke genelinde 81 il, 922 ilçe, 386 belde olmak üzere toplam 1389 seçim bölgesinde bir tane eksik olmaksızın tamamında hiçbir parti ile ittifak yapmadan seçimlere katılan tek parti oldu." diye konuştu.
SP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Şerafettin Kılıç, İzmir’i verimli ve üretken belediyecilikte örnek bir şehir haline getireceklerini ifade ederek, "Hizmette adaleti sağlayacağız. Partizanlık ve ayrımcılık yapmayacağız. Her projemiz ve her hizmetimizde adil davranılacak, israftan kaçınılacak, kazanılmış haklara riayet edilecek, hizmette gereklilik esas olacak, kültürümüze, değerlerimize uygun olacaktır. Yatırıma bütçeden daha fazla pay ayrılacağız. Şehrimizde istihdam artırıcı yatırımların yapılmasında belediyemiz, imkanları ölçüsünde yardımcı olacaktır.” dedi.

SP’li adaylar Aliağa’da kahvaltıda buluştu

SP’li adaylar Aliağa’da kahvaltıda buluştu

SP’li adaylar Aliağa’da kahvaltıda buluştu

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