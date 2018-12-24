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SP'li Asiltürk: Belediyelerin yolsuzluk boyutlarını göstereceğiz

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.12.2018 15:54 | Son Güncelleme

İZMİR'e gelen Saadet Partisi (SP) Kadın Kolları Genel Başkanı Ebru Asiltürk, yerel seçimler öncesi belediyeler tarafından yapılan harcamalara dikkat çekerek, "Mevcut belediyelerin yaptığı yolsuzluğun boyutlarını belgeleriyle göstereceğiz" dedi.

SP'li Asiltürk: Belediyelerin yolsuzluk boyutlarını göstereceğiz

Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'e gelen Saadet Partisi (SP) Kadın Kolları Genel Başkanı Ebru Asiltürk, yerel seçimler öncesi belediyeler tarafından yapılan harcamalara dikkat çekerek, "Mevcut belediyelerin yaptığı yolsuzluğun boyutlarını belgeleriyle göstereceğiz" dedi.
İzmir SP İl Başkanlığı’nda Kadın Kolları tarafından düzenlenen toplantıya SP Kadın Kolları Genel Başkanı Ebru Asiltürk, İzmir Kadın Kolları Başkanı Mücahide Akılotu ve çok sayıda partili katıldı. Toplantıda konuşma yapan Asiltürk, yerel seçimler öncesi belediyeler tarafından yapılan harcama istatistiklerini paylaşarak, "Mevcut belediyelerin yaptığı yolsuzluğun boyutlarını belgeleriyle göstereceğiz. Seçimlere giderken, doğru, dürüst, çalışkan, güvenilir, aldatmayan, aldanmayan Saadet kadrolarının hizmet etmek üzere seçimleri kazanması için var gücümüzle çalışacağız" dedi.
Ebru Asiltürk, Türkiye’nin kalkınması, ekonominin atılım yapması, enflasyonun düşmesi gibi büyük hayallerle 24 Haziran seçimlerinin yapıldığını ileri sürerek, "Seçim ve seçim sonrasına baktığımızda ise karşımıza bir takım sonuçlar çıkıyor. Biz buğday ülkesiyiz ama bugün her yıl 4 - 5 milyon ton buğday ithal ediyoruz. Rusya’dan ve Ukrayna’dan buğday alıyoruz. Son 16 yıl içinde tarım alanları 26.6 milyon hektardan 23 milyon hektara düştü. Kayısı, fındık, fıstık, üzüm ve narenciye dışında her şeyi ithal ediyoruz. Bu ürünlerin dünya piyasası biziz ama borsaları yurt dışında. Dünya fındık üretiminin yüzde 76’sını tek başına Türkiye yapıyor. Fakat fındık borsası Almanya’da ve İtalya’da. Türkiye’nin dört bir yanı şantiyeye dönmüş şekilde. Araziler imara açılıyor ve o imara açılan yerler ranta veriliyor" dedi.
'PARTİLER YIKILIR, DEVLET BAKİ KALIR'
Ebru Asiltürk, meclis, kamu kurumları ve belediyelerdeki harcamalara dikkat çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Eski milletvekili Metin Metiner açıklamasında 'Mecliste kullanılan arabalar, sınırsız telefon harcamaları, had safhada' diyor. Temsil ve tanıtma giderlerine ise 2007’de 17 milyon, 2016’da 364 milyon lira harcanmış. Taşıt kiralama giderleri ise yüzde 392 artış göstermiş. Kısacası 2018 biterken, durumumuz verilere göre hiç iyi değil. Bu şu demek, biz iyi yönetilmiyoruz. Fakat Hükümet bize toz pembe bir tablo çiziyor. AK Parti yıkılırsa devlet de yıkılır fikri işleniyor. Partiler yıkılır gider, devlet baki kalır. Sayıştay raporlarına bakıldığında belediyelerin, kurumların yolsuzluklarının nasıl korkunç boyutta olduğunu görüyoruz. AB’nin Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen, Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunu Destekleme Projesi’ne (PİCTES) 2 milyar Euro'nun geldiği ve bunların kayıt dışı tutulduğu bilgisini görüyoruz. 600 kişilik gezi için 10 bin kişilik ödeme yapan, iki çok ünlü sanatçıya konser verdi diyen, konsere ait tek bir kare fotoğraf veya video bulunmayan, Tayland’a teknik gezi düzenleyen belediyeler var."
'BELEDİYELERİN YAPTIĞI YOLSUZLUĞU GÖSTERECEĞİZ'
Asiltürk, sözlerini şöyle tamamladı:
"Bu seçimlere giderken, vatandaşımıza bu seçimlerin genel değil yerel seçim olduğunu, asla genel seçim şartlarının, kaygılarının olmadığını söyleyeceğiz. Mevcut belediyelerin yaptığı yolsuzluğun boyutlarını belgeleriyle göstereceğiz. Seçimlere giderken, doğru, dürüst, çalışkan, güvenilir, aldatmayan, aldanmayan Saadet kadrolarının hizmet etmek üzere seçimleri kazanması için var gücümüzle çalışacağız. Asla partizanlık yapmayacağız, adaleti gözeteceğiz. İmar uygulamalarında hiç kimseye rant sağlamayacağız. Engelsiz bir şehir planlamasını lafta değil, fiilde gerçekleştireceğiz. Vatandaşlarımızın farklı inanç ve kimliklerinden endişe duymadan huzurlu yaşamalarının önündeki tüm engelleri kaldıracağız. Şehirlerimize ihanet ettik demeyeceğiz. Bizim bu çığlığımız kuru bir particilik değil. Vatan sevgisi imandadır. Bize diyorlar ki, siz zaten aynısınız. Bak ben de buradan söylüyorum. Biz nasıl aynı olabiliriz. Biz insanları ayrıştırıp, hakaret edip, aşağılayıp, gerilim siyaseti yapanlardan değiliz. Biz insanı kucaklarız."

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SP'li Asiltürk: Belediyelerin yolsuzluk boyutlarını göstereceğizSP'li Asiltürk: Belediyelerin yolsuzluk boyutlarını göstereceğizSP'li Asiltürk: Belediyelerin yolsuzluk boyutlarını göstereceğiz

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