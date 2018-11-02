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SP'li Cihangir İslam'ın sözlerine tepkiler

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.11.2018 11:41 | Son Güncelleme

İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu: - "Bu beyanatları talihsiz beyanatlar olarak görüyorum. Bu hezeyanları çok gördük. Bunlar Emre Uslu denilen mahlukatın cümlelerini andırıyor" - "15 Temmuz darbe girişimine karşı ortaya konulan iradeyi kimse hafife alamaz. Bunu hafife almak milletimize hakarettir" - "15 Temmuz bir alçaklıktır, alçakça bir suikasttir. Bu suikastın karşısında durmak dini, milli ve vicdani bir vecibedir"

ADEM BALTA - İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu, Saadet Partisi (SP) İstanbul Milletvekili Cihangir İslam'ın kamuoyunda tepkilere yol açan sözlerine ilişkin, "Bu beyanatları talihsiz beyanatlar olarak görüyorum. Bu hezeyanları çok gördük. Bunlar Emre Uslu denilen mahlukatın cümlelerini andırıyor." dedi.

Ağıralioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, SP İstanbul Milletvekili Cihangir İslam'ın önceki gece Meclis Genel Kurulu'ndaki konuşmasında, 15 Temmuz için sarf ettiği "iki batılın çatışması" şeklindeki sözlerine tepki gösterdi.

15 Temmuz darbe girişimini, milletin iradesine yönelmiş bir suikast olarak değerlendiren Ağıralioğlu, "15 Temmuz kalkışmasının arkasında devletini, milletini itibarsız hale getiren bir suikaste karşı devlet ve millet el ele vererek karşılık vermiştir. Dolayısıyla 15 Temmuz darbe girişimine karşı ortaya konulan iradeyi kimse hafife alamaz. Bunu hafife almak milletimize hakarettir." diye konuştu.

- "15 Temmuz kalkışmasına meşruiyet alanı açılamaz"

İktidarın, daha önceki hatalarının eleştirilebilineceğini ancak bundan darbe girişimini hafife almak gibi bir sonuca varılmayacağını kaydeden Ağıralioğlu şunları söyledi:

"15 Temmuz ile devletin yönetimini elinde bulunduran siyasal organizasyonun daha önce yapmış olduğu hatalarının bu bedeli ağırlaştırdığı düşünülebilir ama bu, 15 Temmuz kalkışmasında devletin ve milletin mukavemetini hafife almayı gerektirmez, bunu da doğru bulmuyoruz. 15 Temmuz'da milletimiz, devletin itibarının ziyan olmasına engel olmuştur. 15 Temmuz kalkışmasına en ufak bir meşruiyet alanı açılmasını devletimiz ve milletimiz için hakaret olarak kabul ediyoruz. 15 Temmuz bir alçaklıktır, alçakça bir suikasttir. Bu suikastın karşısında durmak, dini, milli ve vicdani bir vecibedir."

Yavuz Ağıralioğlu, Pensilvanya'da bulunan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in, 28 Şubat sürecinde merhum Necmettin Erbakan için "Kalbim ona ısınmadı" şeklindeki demecini hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"28 Şubat'ın tasallutu altında mukaddesatımız örselenirken, kendini kurtarmak içini merhum Erbakan'a 'kalbim ısınmadı' cümlesini Müslüman'ca bir cümle olarak görmemiştik. Şahsiyetli bir Müslüman'ın 28 Şubat şartlarında kullanabileceği bir cümle değildi o cümle. Çünkü 28 Şubat'ta tasallut altına alınmaya çalışılan şey mukaddesatımızdı. Erbakan Hoca'yı Müslüman olduğu için, mukaddesatçılığı bir siyasal dil olarak devlette hakim kılmaya çalıştığı için vuruyorlardı."

Bir Müslüman'ın güç karşısında yıkılmasını şahsiyetsizlik olarak değerlendirdiklerini, FETÖ elebaşı Gülen'in Erbakan Hoca'ya yönelik demeçlerini de bu çerçevede gördüklerini vurgulayan Ağıralioğlu, "Saadet Parti'li milletvekili arkadaşımızın beyanatlarını talihsiz beyanatlar olarak görüyorum.Çok ciddiye almamak gerekir. Bu hezeyanları çok gördük. Bu hezeyanlar Emre Uslu denilen mahlukatın cümlelerini andırıyor." ifadesini kullandı.

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İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam

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